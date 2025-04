Na rokovaní predstavili šesť modelov o košických mestských častiach

Košice 24. apríla (TASR) - Spolu šesť modelov na zmenu počtu mestských častí (MČ) Košíc bolo odprezentovaných na štvrtkovom rokovaní košického mestského zastupiteľstva (MsZ). Na základe poslaneckého návrhu Michala Krcha ich MsZ vzalo na vedomie. Zaoberať by sa nimi mali aj odborné komisie mesta Košice, Rada starostov i Mestská rada.



Ako prvý svoj návrh predostrel poslanec a starosta MČ Sever František Ténai, ktorý hovorí o nulovom variante, teda o Košiciach bez mestských častí. Poslankyňa a starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová predstavila model so štyrmi MČ na základe historického usporiadania - Sever, Juh, Východ a Západ. Návrh s usporiadaním 12 MČ odprezentoval Košický klub, ktorý ho už predložil do podateľne magistrátu. O 12 MČ, prevažne však pozostávajúcich z malých MČ a úradovní na sídliskách, hovoril model starostu MČ Ťahanovce Jána Niguta. Návrh na zníženie počtu MČ z 22 na 21 predstavil poslanec Jozef Karabin, ktorý by chcel najprv zlúčiť MČ Pereš a MČ Lorinčík.



Na rokovaní vystúpil aj poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý poslancom odprezentoval návrh šiestich MČ. Už predtým avizoval, že ak o znížení počtu MČ nerozhodne MsZ, bude spolu s poslancom NR SR a mestským poslancom Andrejom Sitkárom (Smer-SD) iniciovať zmenu zákona o meste Košice v NR SR.



Z predstavených modelov MsZ hlasovalo len o návrhu Karabina, ktorý poslanci neschválili.



Predseda poslaneckého Košického klubu Ladislav Lörinc považuje počet predstavených modelov za účelové zahlcovanie verejnosti. Zdôraznil, že do podateľne magistrátu bol oficiálne doručený len jeden, a to práve návrh z dielne Košického klubu. Očakáva, že magistrát ho po uplynutí potrebnej lehoty predloží na júnové MsZ.



Primátor Jaroslav Polaček vo štvrtok opäť zopakoval, že v súvislosti s novým prerozdelením Košíc je potrebné počkať na odbornú analýzu, ktorej vypracovanie MsZ odobrilo už predtým. Myslí si to aj Krcho. „Analýza nám niečo ukáže a možno nám vykryštalizuje to, ktoré návrhy sú najlepšie,“ uviedol pre TASR. Podľa neho by sa malo o počte MČ rozhodovať v Košiciach a nie v NR SR. Nevidí však problém, ak by sa počet MČ zmenil až od volebného obdobia 2030.



Polaček na MsZ informoval, že analýza financovaná z eurofondov by mala stáť necelých 180.000 eur, pričom by ju na základe najnižšej cenovej ponuky mala vypracovať skupina dodávateľov - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave. Návrh zmluvy o dielo bol budúcemu dodávateľovi zaslaný tento týždeň.



Niektorí poslanci kritizujú, že sa analýzou zámerne naťahuje čas, aby nový model s nižším počtom MČ nezačal platiť už od nasledujúceho volebného obdobia.