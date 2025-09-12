< sekcia Regióny
Na Rožňavskom jarmoku budú platiť opatrenia v súvislosti so žltačkou
Autor TASR
Rožňava 12. septembra (TASR) - Tohtoročný Rožňavský jarmok, ktorý sa začína v piatok a potrvá do nedele (14. 9.), prináša so sebou aj sériu preventívnych a hygienických opatrení v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A (VHA) v mesta aj v okrese. Informuje o tom mesto Rožňava na svojej webovej stránke s tým, že cieľom je zvýšiť bezpečnosť, ochrániť zdravie obyvateľov a návštevníkov a zabezpečiť čo najpríjemnejšiu atmosféru jarmoku.
„Časť námestia určená na predaj jedál a nápojov bude uzavretá a prístupná len pre stánky spĺňajúce hygienické normy. Pri vstupe do zóny budú k dispozícii dezinfekčné stojany, pravidelne sa bude vykonávať čistenie stolov a priestorov na sedenie,“ uvádza. Pripomína, že v gastrozóne návštevníci nenájdu rizikové potraviny, ako napríklad nepasterizované nápoje či surovú zeleninu bez možnosti opláchnutia.
Súčasťou opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu žltačky, majú byť aj plagáty a oznamy zamerané na dodržiavanie hygieny a ochranu zdravia. Radnica pripomína, že všetky opatrenia boli prerokované a schválené na zasadnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave.
„Zavedené opatrenia sú bežnou praxou na veľkých podujatiach a nie sú dôvodom na znepokojenie, práve, naopak, sú zárukou, že si jarmok všetci užijú v bezpečí a pohode,“ dodáva mesto.
Rožňavský jarmok na Námestí baníkov prinesenie bohatý hudobný program. Ponúkne aj rôzne produkty a chýbať nebudú ani remeselníci. Atmosféru dotvoria sprievodné podujatia ako výstavy, prednášky, tvorivé dielne či športové akcie.
