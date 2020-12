Na rozvoj hornej Nitry poputuje ďalších 25 miliónov eur

Prievidza 9. decembra (TASR) - Región hornej Nitry dostane v budúcom programovom období na projekty ďalších 25 miliónov eur. Financie tam poputujú v rámci inštitútu udržateľného mestského rozvoja (UMR), prednostne budú určené pre Prievidzu, Nováky a Koš, ktoré v tejto súvislosti uzatvoria i memorandum. Ide o ďalšiu finančnú pomoc, ktorá doplní zdroje na transformáciu regiónu po ukončení ťažby uhlia.



"Na budúce programové obdobie sa pre hornú Nitru kreujú tri zdroje čerpania, prvé sú klasické európske štrukturálne fondy, druhý bude Fond spravodlivej transformácie a tretím je UMR," povedal viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina. UMR nie je podľa neho novým inštitútom, na Slovensku doposiaľ fungoval len v mestách v sídle kraja.



Inštitút UMR sa bude v budúcom programovom období týkať tzv. jadrových miest Prievidza a Nováky, rovnako priľahlej obce Koš. "Predpokladom, aby sme mohli zdroje čerpať, je uzatvorenie memoranda a prihlásenie sa k tejto výzve, pripravenie vstupnej správy a integrovanej územnej stratégie. Do nej musíme zapracovať zámery miest Prievidza, Nováky a obce Koš, ktoré požadujeme, aby boli financované z rozpočtu UMR," priblížil Maxina.



Európska komisia podľa neho dáva na UMR od šiestich do 15 percent z celej alokovanej sumy pre členský štát, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR stanovilo výšku osem percent. "Predbežne to vychádza približne 550 eur na obyvateľa v rámci územia UMR, kde je približne 50.000 obyvateľov, takže hovoríme o sume približne 25 miliónov eur, ktoré by mali natiecť do Prievidze, Novák a Koša," vyčíslil.



Zdroje budú môcť získať i ďalšie mestá a obce na hornej Nitre. Samosprávy totiž v memorande podľa Maxinu na niektoré združené projekty vytvorili priestor na pribratie partnera, aj keď nebude priamo členom memoranda na všetky projekty. O zdroje sa budú môcť samosprávy pravdepodobne uchádzať aj so združenými projektmi, prípadne ich financovať z viacerých zdrojov, európskych štrukturálnych fondov či akčného plánu.



Financie v rámci inštitútu UMR budú môcť mestá a obec žiadať na rozvoj konkrétnych projektov. "UMR výlučne slúži na rozvoj mestskej infraštruktúry, ktorú využívajú i priľahlé obce, napríklad polikliniky, športoviská, dopravné systémy," spresnil viceprimátor. Druhým dôležitým faktorom je podľa neho to, že ide o isté peniaze pre Prievidzu, Nováky a Koš, ktoré sú priamo garantované, samosprávy tak o ne nebudú musieť súťažiť s inými samosprávami.



Memorandum, na základe ktorého samospráva deklaruje záujem na vzniku UMR, schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.