< sekcia Regióny
Na rozvoj okresu Trebišov smeruje dotačná výzva v objeme 90.000 eur
Prezentácia výzvy bola súčasťou utorkovej diskusie v Trebišove za účasti predstaviteľov KSK, miest a obcí v okrese, ako aj miestnych inštitúcií a organizácií.
Autor TASR
Trebišov 10. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil novú dotačnú výzvu pre okres Trebišov v objeme 90.000 eur. O dotáciu sa môžu uchádzať fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby so sídlom v tomto regióne. Ide o podporu rôznych aktivít, od úpravy verejnej zelene, čistenia vodných tokov, revitalizácie parkov, až po športové a kultúrne podujatia, obnovu drobných pamiatok či vzdelávacie programy pre seniorov.
Kraj ďalej informoval, že na jeden projekt je možné získať príspevok od 1000 do 5000 eur, pričom dotácia môže pokryť maximálne 90 percent nákladov projektu, zvyšných desať percent tvorí spoluúčasť žiadateľa. Žiadosti je možné podávať elektronicky do 10. marca.
Prezentácia výzvy bola súčasťou utorkovej diskusie v Trebišove za účasti predstaviteľov KSK, miest a obcí v okrese, ako aj miestnych inštitúcií a organizácií. „Chceme, aby táto pomoc bola adresná. Práve samosprávy, lokálne kluby či združenia najlepšie vedia, čo ich obyvateľov trápi a čo by ich potešilo. Župa je tu na to, aby im pomohla pretaviť dobré nápady na výsledky, ktoré budú slúžiť všetkým,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Predstavitelia kraja bilancovali zrealizované investície do ciest, škôl či sociálnych služieb a načrtli plány do budúcna. K aktuálnym projektom kraja patrí výstavba novej plavárne v Kráľovskom Chlmci za takmer desať miliónov eur, rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove za osem miliónov eur či komplexná revitalizácia areálu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína.
V prípade obnovy nadjazdu v Trebišove Trnka pre novinárov poukázal na zdĺhavé procesy pri čerpaní eurofondov pri takýchto projektoch, ktoré zvyšujú cenu zákaziek a vzniká problém s dofinancovaním. „Momentálne je žiadosť na ministerstve regionálneho rozvoja, čakáme na schválenie, potom ešte má nasledovať kontrola na Úrade pre verejné obstarávanie,“ povedal.
V príprave je tento rok obnova mosta v obci Vojčice, predbežná hodnota zákazky je stanovená na takmer milión eur. „Momentálne je na spadnutie spustenie verejného obstarávania pre tento most. To je opäť proces, ktorý my nevieme ovplyvniť, čiže bude to mesiac až tri, potom podpíšeme zmluvu a následne môžeme začať stavať, predpokladám, že najneskôr niekedy v júli,“ skonštatoval Trnka.
Stretnutie s predstaviteľmi KSK ocenil primátor Trebišova Marek Čižmár ako príležitosť pre zástupcov samospráv, podnikateľskej obce, inštitúcií a ďalších organizácií otvárať aj riešiť aktuálne problémy, ako aj získať informácie o budúcich plánoch. „Vidím tiež ako pozitívne, že župa prichádza do jednotlivých okresov aj s možnosťou vyhlásenia výziev, ktoré riešia síce malé investície, ale sú to veci, ktoré dokážu pomôcť v bežnom živote občanov,“ povedal.
Kraj ďalej informoval, že na jeden projekt je možné získať príspevok od 1000 do 5000 eur, pričom dotácia môže pokryť maximálne 90 percent nákladov projektu, zvyšných desať percent tvorí spoluúčasť žiadateľa. Žiadosti je možné podávať elektronicky do 10. marca.
Prezentácia výzvy bola súčasťou utorkovej diskusie v Trebišove za účasti predstaviteľov KSK, miest a obcí v okrese, ako aj miestnych inštitúcií a organizácií. „Chceme, aby táto pomoc bola adresná. Práve samosprávy, lokálne kluby či združenia najlepšie vedia, čo ich obyvateľov trápi a čo by ich potešilo. Župa je tu na to, aby im pomohla pretaviť dobré nápady na výsledky, ktoré budú slúžiť všetkým,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Predstavitelia kraja bilancovali zrealizované investície do ciest, škôl či sociálnych služieb a načrtli plány do budúcna. K aktuálnym projektom kraja patrí výstavba novej plavárne v Kráľovskom Chlmci za takmer desať miliónov eur, rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove za osem miliónov eur či komplexná revitalizácia areálu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína.
V prípade obnovy nadjazdu v Trebišove Trnka pre novinárov poukázal na zdĺhavé procesy pri čerpaní eurofondov pri takýchto projektoch, ktoré zvyšujú cenu zákaziek a vzniká problém s dofinancovaním. „Momentálne je žiadosť na ministerstve regionálneho rozvoja, čakáme na schválenie, potom ešte má nasledovať kontrola na Úrade pre verejné obstarávanie,“ povedal.
V príprave je tento rok obnova mosta v obci Vojčice, predbežná hodnota zákazky je stanovená na takmer milión eur. „Momentálne je na spadnutie spustenie verejného obstarávania pre tento most. To je opäť proces, ktorý my nevieme ovplyvniť, čiže bude to mesiac až tri, potom podpíšeme zmluvu a následne môžeme začať stavať, predpokladám, že najneskôr niekedy v júli,“ skonštatoval Trnka.
Stretnutie s predstaviteľmi KSK ocenil primátor Trebišova Marek Čižmár ako príležitosť pre zástupcov samospráv, podnikateľskej obce, inštitúcií a ďalších organizácií otvárať aj riešiť aktuálne problémy, ako aj získať informácie o budúcich plánoch. „Vidím tiež ako pozitívne, že župa prichádza do jednotlivých okresov aj s možnosťou vyhlásenia výziev, ktoré riešia síce malé investície, ale sú to veci, ktoré dokážu pomôcť v bežnom živote občanov,“ povedal.