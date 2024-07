Na rozvoj poľsko-slovenského pohraničia pôjde takmer milión eur

Prešov 9. júla (TASR) - Takmer milión eur pôjde do poľsko-slovenského pohraničia na projekty v oblasti turizmu. Koncom júna to v Rzeszówe schválil Výbor pre malé projekty v rámci Fondu malých projektov Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027, ktorých správcom je Združenie Euroregión Karpaty. Zelenú dostalo zatiaľ 15 malých projektov, ktorých partnermi sú aj organizácie a inštitúcie z Prešovského kraja. Na slovenskej strane hranice sa tak prefinancuje vyše 500.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Jedným zo schválených projektov je zámer Krajského múzea v Prešove s poľskými partnermi - Múzeum Okregowe v meste Nowy Sacz a Múzeum Okregowe v Rzeszowe, ktorí chcú spoločne oživiť kráľovskú obchodnú cestu Via regalis.



"Podporený bol tiež projekt mesta Veľký Šariš - Karpatské hrady - po stopách karpatských hradov a pevností. Zelenú dostal i projekt Spoznávajme Karpaty cestou z Bukowska do Zemplínskych Hámrov, kde žiadateľom je obec Zemplínske Hámre. Realizovať sa bude i projekt mesta Bardejov - Z Bardejova do Jaroslawi - Po Karpatskej kupeckej ceste. Podporený bol i projekt obce Kapušany - Bohatier z Maglovca II. etapa, obce Fulianka - Vyhňa talentov pri Karpatskej kolibe a tiež projekt mesta Svidník - Interaktívne e-pohraničie," uviedla Jeleňová.



Zelenú dostali i projekty, kde sú slovenské obce a organizácie partnermi, napríklad obec Sačurov v projekte bikeLOVE – aktívne a atraktívne poľsko-slovenské pohraničie. Taktiež Národný park Poloniny v projekte Poklady prírody a kultúry Východných Karpát, mesto Medzilaborce v projekte Po stopách 1. svetovej vojny na poľsko-slovenskom pohraničí a obec Holčíkovce v projekte zameranom na rozvoj sociálneho cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí.



"Ďalším podporeným projektom je Karpatská kuchyňa v zero-waste štýle, kde je partnerom mesto Bardejov a nezisková organizácia Karpatské centrum spolupráce. Realizovať sa bude i projekt Tanec nás spája - zvýšenie atraktivity a turistického potenciálu obce Oleszyce a obce Sedliská, ktorá je partnerom projektu. Okrem toho bol úspešný projekt Laboratórium identity, kde je partnerom mesto Stropkov, a Cezhraničné cestovanie v čase virtuálnym mníchom, kde je partnerom mesto Medzilaborce," doplnila Jeleňová.



Koncom júla sa budú podľa nej schvaľovať ďalšie malé projekty z priority 3, teda oblasti cestovného ruchu, kde správcom Fondu malých projektov je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Ich realizáciou sa prispeje k rozvoju Prešovského samosprávneho kraja.