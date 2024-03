Na rozvojové projekty v okrese Rimavská Sobota pôjde cez 4 milióny eur

Rimavská Sobota 7. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude v okrese Rimavská Sobota v najbližšom období realizovať projekty za viac ako štyri milióny eur. Z európskych zdrojov získal financie na vybudovanie tréningového centra pre študentov odborných škôl či modernizáciu Gemersko-malohontského múzea. Na štvrtkovom brífingu o tom počas výjazdového rokovania Zastupiteľstva BBSK v Rimavskej Sobote informoval predseda kraja Ondrej Lunter.



BBSK plánuje v nasledujúcom období s pomocou eurofondov realizovať sanáciu kritického mosta v Hnúšti i rekonštrukciu cesty a mostov medzi Šuricami a Pavlovcami. Kraj chce takisto debarierizovať priestory Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote a pripravuje aj deinštitucionalizáciu zariadenia sociálnych služieb Femina, ktorá spočíva v rekonštrukcii domu v Jesenskom a vo výstavbe nových priestorov v Širkovciach.



"Takisto za približne dva a pol milióna eur vybudujeme tréningové centrum v Rimavskej Sobote na účely štátneho priemyselného parku. Budú ho môcť využívať zamestnávatelia na to, aby naši stredoškoláci mohli získať kvalifikáciu a mohli byť priamo zamestnaní vo firmách, ktoré budú pôsobiť v tomto priemyselnom parku," priblížil predseda BBSK.



Vďaka cezhraničnému projektu v rámci programu Interreg sa približne 1,1 milióna eur podarilo získať Gemersko-malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote, financie budú použité na komplexnú modernizáciu stálej expozície. "Pracujeme aj na ďalších projektoch, pripravuje sa napríklad vybudovanie zázemia geoparku Novohrad-Nógrád v obci Hajnáčka, kde chceme priestory historickej kúrie zmeniť v spolupráci s maďarskými partnermi na návštevnícke centrum a envirocentrum," dodal Lunter.



V rámci programu výjazdového rokovania Zastupiteľstva BBSK sa krajskí poslanci vo štvrtok venovali napríklad centrám mládeže Space. Kraj chce v projekte pokračovať, centrum pre mládež by malo pribudnúť v poradí už v ôsmej lokalite. Krajskí poslanci sa takisto zaoberali projektom cyklotrasy na Kráľovu hoľu a odobrili zámer o združovaní prostriedkov a činností medzi BBSK a štátnym podnikom Lesy SR.



"Je to dôležitý technicko-právny krok k tomu, aby sme mohli dokončiť projektovú dokumentáciu a následne žiadať o finančné prostriedky. Budeme sa uchádzať o financie prostredníctvom výziev, ktoré majú k dispozícii štátne lesy," vysvetlil Lunter.