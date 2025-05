Na Rušňoparáde v Košiciach predstavili nový koncept - Vlakovú patrolu

Košice 10. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v sobotu na Rušňoparáde v Košiciach oficiálne predstavila Vlakovú patrolu - nový program, ktorý má za cieľ sprístupniť cestovanie vlakom rodinám s deťmi zábavnou a hravou formou. Premiéru zažili aj špeciálne detské vozne, ktoré majú vďaka novým interaktívnym polepom inšpirovať deti a rodičov k výletom po Slovensku. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



ZSSK sa podľa jeho slov dlhodobo snaží zatraktívniť železničnú dopravu aj pre najmenších cestujúcich. Nový koncept spája cestovanie, objavovanie a hru do jedného zážitku. Súčasťou projektu sú detské kupé s tematickými polepmi zobrazujúcimi krásy Slovenska, napríklad Banskú Štiavnicu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Sitno, Dudince, Nitriansky hrad, vrch Zobor, Oravský hrad, Oravskú priehradu, Štrbské pleso, Spišský hrad či Dóm sv. Alžbety. Deti môžu objavovať slovenské hrady, prírodu či zaujímavé miesta a zároveň sa zoznámiť so základnými princípmi cestovania vlakom.



„Naším cieľom je, aby sa cestovanie vlakom stalo prirodzenou a obľúbenou súčasťou voľnočasových plánov rodín s deťmi. Vlaková patrola a detské vozne spájajú hravosť, dobrodružstvo a hodnotné informácie o tom, čo všetko sa dá vlakom objaviť, a to udržateľne a pohodlne,“ vysvetľuje Peter Helexa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.



Maskoti Vlakovej patroly - rušňovodič Zoro, špecialistka predaja Simona, vlakvedúca Stanka a mechanik Kamil - reprezentujú štyri reálne železničné povolania. Na Rušňoparáde sa deťom ukázali v životnej veľkosti, rozdávali nálepky a sprevádzali ich interaktívnymi aktivitami, ktoré rozvíjajú poznanie aj rešpekt k pravidlám cestovania. „Veríme, že tieto veselé postavičky deťom nielen spríjemnia cestu, ale v nich aj prebudia prvé sny o výpravách vlakom, o profesiách na železnici či o zmysluplnej práci, ktorá hýbe Slovenskom každý deň,“ dopĺňa Helexa.



Postavičky z Vlakovej patroly budú sprevádzať deti počas leta na viacerých podujatiach, no dlhodobo sa objavia aj na polepoch všetkých detských kupé multifunkčných vozňov ZSSK, ako aj na novej webovej stránke www.vlakovapatrola.sk, ktorá ponúka príbehy, kvízy, výletné tipy a zábavné aktivity. Pribudne aj Klub Vlakovej patroly, ktorý bude motivovať malých cestovateľov zbierať detské lístky a získavať odmeny od nálepiek až po špeciálne darčeky.



Vlakovú patrolu môžu záujemcovia vidieť v sobotu a v nedeľu (11. 5.) na Rušňoparáde v Košiciach, 14. júna na festivale cestovania a zážitkov pre rodiny Kroky v košickom Kulturparku a 15. júna na podujatí Rendez 2025 v Bratislave.