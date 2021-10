Na Ružíne realizujú jesenné zarybňovanie, plánujú vysadiť 8 druhov rýb

Gelnica 13. októbra (TASR) – S jesenným zarybňovaním vodnej nádrže (VN) Ružín začali rybári v úvode tohto mesiaca, keď vysadili prvých 3600 kilogramov dvojročného kapra rybničného. Celkovo počas tejto jesene plánujú vysadiť osem druhov a deväť vekových kategórií rýb. Pre TASR to povedal ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Rada Žilina Stanislav Géci.



„Množstvá vysadených rýb sa pohybujú radovo v stovkách až tisíckach kilogramov. Najdostupnejší je kapor, ktorého sa do tejto 390-hektárovej nádrže vysadí spolu až 16 ton. Na spestrenie rybárom sa vysadzuje aj pstruh dúhový, ktorý v tejto nádrži má veľmi dobré prírastky,“ spresnil s tým, že vysadiť chcú aj šťuku severnú, zubáča veľkoústeho, lieňa sliznatého, pleskáča vysokého, mieňa sladkovodného a úhora európskeho.



Podľa jeho slov sa snažia o vyvážené zarybnenie nedravých a dravých rýb. „Žiaľ, dravých druhov rýb na našom trhu nie je dostatočne veľa. Vysadzujeme ryby, ktoré sú typické pre túto VN a ktoré sú najčastejšie rybármi preferované na udicu. Vysadzujeme aj druhy, ktorými spestrujeme druhové zastúpenie a ktoré žijú v rieke Hornád,“ dodal Géci. Ide napríklad o mieňa sladkovodného, jedinú u nás žijúcu treskovitú rybu. „V Ružíne veľmi dobre rastie a úlovky rybárov sú veľmi pekné,“ doplnil. Pripomenul, že ak by išli nad rámec zarybňovacích plánov, o súhlas na zarybnenie určitého druhu ryby by museli žiadať Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



Zarybňovanie VN Ružín je podľa neho na mieste z viacerých dôvodov. „Samotný prirodzený výter nestačí, preto k tomuto samovýteru rýb doplňujeme umelo vyprodukované násady, teda naše revíry dorybňujeme. A niektoré druhy rýb sa v našich podmienkach nedokážu prirodzene rozmnožovať. Samozrejme, je tu aj silný rybársky tlak od samotných členov SRZ,“ povedal.



Návštevnosť rybárov na Ružíne je dlhodobo vysoká. Ročne evidujú okolo 40.000 rybárskych návštev. Najčastejšie ide o rybárov z okolia, napríklad z miestnych organizácií SRZ Gelnica, Krompachy, Spišská Nová Ves, Švedlár, Prešov, Košice či Sabinov. Najmä počas letných dovolenkových mesiacov sa podľa SRZ okruh rybárov rozširuje, a to nielen na východné, ale aj na celé Slovensko.