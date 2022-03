Na rýchlodráhe do košických oceliarní bude v nedeľu výluka električiek

Košice 19. marca (TASR) – Na rýchlodráhe v Košiciach bude v nedeľu (20. 3.) v čase približne od 8.20 do 13.40 h výluka električkovej dopravy. Dôvodom je zabezpečenie presunu časti električiek z Vozovne Bardejovská do areálu oceliarní U. S. Steel. Informoval o tom Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).



Na linke R1 bude premávať náhradná autobusová doprava s hodinovými intervalmi s odchodmi zo Staničného námestia v časoch od 8.22 do 12.22 h a zo vstupného areálu U. S. Steel od 9.13 do 13.13 h. "V ostatných časoch premávajú na linke R1 električky bez obmedzení," uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.