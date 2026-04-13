Pondelok 13. apríl 2026
Na rýchlostnej ceste R1 pri Z. Moravciach sa začala plánovaná uzávera

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Autor TASR
Zlaté Moravce 13. apríla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 na križovatke Zlaté Moravce sa začala druhá etapa plánovanej uzávery zjazdov a výjazdov na R1. Zjazd a výjazd v smere do Banskej Bystrice je úplne uzavretý, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Uzávera potrvá do 17. apríla.

V ďalších etapách bude od 17. do 26. apríla uzavretá križovatka Nitra - západ (Lehota), od 26. apríla do 3. mája križovatka Nitra - juh (Čermáň) a od 17. do 25. mája križovatky Nitra - východ a križovatka Beladice.

Obmedzenie sa v termíne od 3. do 12. mája dotkne aj úseku Tekovské Nemce - sever (odpočívadlo) a od 12. do 17. mája úseku Selenec - obslužné komunikácie Strediska správy a údržby rýchlostných ciest.

Na obmedzenia bude upozorňovať dočasné dopravné značenie, rovnako ním budú znázornené obchádzkové trasy. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
.

