Na rýchlostnej ceste R1 pri Z. Moravciach sa začala plánovaná uzávera
Autor TASR
Zlaté Moravce 13. apríla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 na križovatke Zlaté Moravce sa začala druhá etapa plánovanej uzávery zjazdov a výjazdov na R1. Zjazd a výjazd v smere do Banskej Bystrice je úplne uzavretý, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Uzávera potrvá do 17. apríla.
V ďalších etapách bude od 17. do 26. apríla uzavretá križovatka Nitra - západ (Lehota), od 26. apríla do 3. mája križovatka Nitra - juh (Čermáň) a od 17. do 25. mája križovatky Nitra - východ a križovatka Beladice.
Obmedzenie sa v termíne od 3. do 12. mája dotkne aj úseku Tekovské Nemce - sever (odpočívadlo) a od 12. do 17. mája úseku Selenec - obslužné komunikácie Strediska správy a údržby rýchlostných ciest.
Na obmedzenia bude upozorňovať dočasné dopravné značenie, rovnako ním budú znázornené obchádzkové trasy. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
