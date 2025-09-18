< sekcia Regióny
Na rýchlostnej ceste R1 za Žarnovicou vymenia mostné závery
S ich výmenou v úseku mosta nad Hnilickým potokom v kilometri 114,601 za Žarnovicou začnú dialničiari od soboty (20. 9.).
Autor TASR
Žarnovica 18. septembra (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 za Žarnovicou vymení Národná diaľničná spoločnosť (NDS) mostné závery. S ich výmenou v úseku mosta nad Hnilickým potokom v kilometri 114,601 za Žarnovicou začnú dialničiari od soboty (20. 9.). TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Spoločnosť ďalej uviedla, že v rámci opravy vymenia dva mostné závery, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti mostného objektu. Práce potrvajú vyše mesiaca.
„Našou prioritou je udržiavať všetky úseky diaľnic a rýchlostných ciest v bezpečnom stave. Opravy mostných záverov preto realizujeme priebežne po celom Slovensku, tentoraz na R1,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Oprava sa bude týkať iba ľavého jazdného pásu. Realizácia bude rozdelená do etáp, najprv sa bude pracovať v pravom jazdnom pruhu, následne v ľavom. „Aby sa minimalizovali obmedzenia premávky, úsek bude prejazdný, avšak doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku,“ uviedli dialničiari.
NDS pripomenula, že mostné závery sú kľúčovým prvkom mostnej konštrukcie. Ich opotrebovanie môže viesť k zníženiu komfortu jazdy a ohrozeniu bezpečnosti dopravy.
