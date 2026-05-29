Na Šaffovej ostrohe v obci Dlhé Klčovo sa predstaví 90 tanečníkov
Autor TASR
Dlhé Klčovo 29. mája (TASR) - V obci Dlhé Klčovo v okrese Vranov nad Topľou sa od piatka do nedele (31. 5.) koná 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha. Vrcholné podujatie tohto druhu na Slovensku sa koná v rodisku tanečníka Juraja Šaffu a prinesie historicky najvyšší počet súťažiacich - celkovo 90 tanečníkov z celého Slovenska. Národné osvetové centrum (NOC) o tom informuje na svojej webstránke.
Ako uvádza, tohtoročný ročník zaznamenal rekordný záujem. V ôsmich krajských kolách sa prihlásilo až 127 súťažných čísel, čo predstavuje vyše 230 tanečníkov. Do celoštátneho kola postúpilo 51 súťažných párov - 90 tanečníkov, ktorí si zmerajú sily v piatich kategóriách - hlavnej, regionálnej, detskej, juniorskej a mládežníckej. Interpreti v hlavnej a mládežníckej kategórii tancujú aj povinné tance, konkrétne polku zo šarišských Raslavíc a frišku z Veľkého Zálužia na Ponitrí.
Trojdňový program okrem samotnej súťaže zahŕňa rozborový seminár, animačné aktivity Šaffovkovo pre najmenších, ochutnávku tradičnej kuchyne, ukážky tradičného remesla a večernú tanečnú zábavu pri ľudovej hudbe Mateja Topoľovského. V piatkovom programe sa predstavia aj ocenení z ďalších celoštátnych súťaží NOC (Jazykom tanca, Vidiečanova Habovka) a domáce folklórne kolektívy Rovina a Rovinka z Dlhého Klčova. Hudobný sprievod súťaže zaistia Ľudová hudba (ĽH) Michala Pagáča, ĽH Radoslava Kertisa a gajdoš Tomáš Blažek.
Slávnostný galaprogram spojený s vyhlásením výsledkov uvedie nositeľov tanečných tradícií, ktorí predstavia tanečné dedičstvo svojich obcí a sú vzorom pre mladú generáciu. Odborná porota zložená z etnochoreológov, tanečných pedagógov a etnológov hodnotí súťažiacich zaradením do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Titul laureáta sa udeľuje v hlavnej a mládežníckej kategórii. Porota zároveň počas rozborových seminárov poskytuje konštruktívnu spätnú väzbu interpretom i pedagógom.
Laureáti a vybraní najúspešnejší súťažiaci sa predstavia na Folklórnom festivale Východná 2026. Vybraní držitelia zlatých pásiem v detskej a juniorskej kategórii sa budú môcť zúčastniť na tvorivých dielňach Muzičky a Malí tanečníci.
Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom Šaffovej ostrohy je NOC z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom celoštátneho kola je Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Dlhé Klčovo.
