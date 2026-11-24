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Na Sakrakopci si pripomenú 60. výročie leteckej nehody
Pred 60 rokmi, 24. novembra 1966, narazilo krátko po štarte z bratislavského letiska lietadlo bulharskej spoločnosti Tabso do svahu Sakrakopca v Malých Karpatoch.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Obete leteckej nehody z 24. novembra 1966 si v utorok pripomenú pri pomníku na Sakrakopci v Malých Karpatoch. Pietna spomienka bude venovaná 82 ľuďom, ktorí zahynuli počas tejto leteckej nehody. TASR o tom informovali organizátori pietnej spomienky.
Pred 60 rokmi, 24. novembra 1966, narazilo krátko po štarte z bratislavského letiska lietadlo bulharskej spoločnosti Tabso do svahu Sakrakopca v Malých Karpatoch. Zahynulo všetkých 82 ľudí na palube. Pri príležitosti výročia sa na mieste nehody uskutoční v utorok pietna spomienka. Zúčastniť sa na nej majú pozostalí z Bulharska, zástupcovia samosprávy a Veľvyslanectva Bulharskej republiky.
Súčasťou podujatia bude aj krst knihy 300 metrov. Publikácia nehodu podrobne rekonštruuje na základe archívnych dokumentov vyšetrovacej komisie, znaleckých posudkov a svedectiev. Jej autorom je Pavol Bayer. Od 25. novembra bude kniha bezplatne dostupná na www.sakrakopec.sk.
Pred 60 rokmi, 24. novembra 1966, narazilo krátko po štarte z bratislavského letiska lietadlo bulharskej spoločnosti Tabso do svahu Sakrakopca v Malých Karpatoch. Zahynulo všetkých 82 ľudí na palube. Pri príležitosti výročia sa na mieste nehody uskutoční v utorok pietna spomienka. Zúčastniť sa na nej majú pozostalí z Bulharska, zástupcovia samosprávy a Veľvyslanectva Bulharskej republiky.
Súčasťou podujatia bude aj krst knihy 300 metrov. Publikácia nehodu podrobne rekonštruuje na základe archívnych dokumentov vyšetrovacej komisie, znaleckých posudkov a svedectiev. Jej autorom je Pavol Bayer. Od 25. novembra bude kniha bezplatne dostupná na www.sakrakopec.sk.