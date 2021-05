Na Sandbergu pribudne kamerový dohľad

Na archívnej snímke náučný prírodovedný areál pre deti aj dospelých na Sandbergu pri Devínskej Novej Vsi. Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 3. mája (TASR) – Na významnej paleontologickej lokalite Sandberg v Bratislave pribudne kamerový dohľad a doplnené a vizuálne zjednotené bude aj tabuľové značenie. Na sociálnej sieti to oznámil splnomocnenec bratislavského primátora pre životné prostredie Andrej Kovarik. Ochranári i samosprávy sa totiž na Sandbergu stretávajú s častým porušovaním pravidiel pohybu návštevníkov, ale aj ničením tunajšej chránenej flóry a fauny.Lokalita Sandberg je podľa Kovarika obrovská výzva na usmernenie pohybu návštevníkov. V sobotu (1. 5.) preto inštalovali drevené oplotenie a doznačili prístup z hornej časti, skadiaľ ľudia často schádzali po nelegálne vyšliapaných chodníkoch.uviedol splnomocnenec.Zároveň poukázal na legislatívu s pravidlami pohybu v rezervácii. Ich nerešpektovaním, ako tvrdí, každý vedome či nevedome prispieva k likvidácii vzácnej lokality.priblížil Kovarik.Pre časté porušovanie pravidiel pohybu návštevníkov v lokalite Sandberg sa bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves rozhodla zintenzívniť osvetu v oblasti ochrany vzácnej lokality. Snahou samosprávy je tiež nainštalovať panoramatickú kameru dohliadajúcu na ochranu lokality. Mestská časť zároveň pripomína, aby obyvatelia prípadné nevhodné správanie a porušovanie zákona nahlasovali dohľadovému centru.Na význam lokality Sandberg upozorňuje aj bratislavský magistrát, ktorý ubezpečuje, že má eminentný záujem o ochranu tejto cennej lokality. V kontakte s polmiliónovou metropolou sa tam podľa mesta nachádza z viacerých hľadísk jedna z najvýznamnejších lokalít pre ochranu prírody na Slovensku.podotkla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.Štátna ochrana prírody SR avizovala posilnenie stráže prírody v národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorej súčasťou je aj Sandberg (Pieskovec). Na území so štvrtých stupňom ochrany totiž zaznamenáva zvýšený počet priestupkov a porušení zákona o ochrane prírody. Pri riešení porušení zákona môže stráž v závislosti od závažnosti zisteného priestupku udeliť blokovú pokutu do výšky 300 eur.