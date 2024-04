Na Šariši otvorili všetky volebné miestnosti načas

Prešov 6. apríla (TASR) - V okresoch Prešov, Sabinov, Bardejov, Stropkov a Svidník otvorili v sobotu o 7.00 h všetky volebné miestnosti na voľbu prezidenta. Ako TASR potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie, nevyskytli sa žiadne komplikácie.



"Nikto nám nehlásil žiaden problém, to znamená, že volebné miestnosti sú otvorené a všetko funguje," uviedol pre TASR Vladimír Borecký, predseda okresnej volebnej komisie v Prešove, do pôsobnosti ktorej patrí i okres Sabinov. Celkovo majú zriadených 232 okrskov.



Všetky volebné miestnosti boli podľa zapisovateľky okresnej volebne komisie v Stropkove Ľubice Čarnej otvorené i v okrese Stropkov. Celkovo je tam zriadených 52 okrskov.



V okrese Svidník, kam patrí i mesto Giraltovce, je zriadených 78 okrskov. Všetky volebné miestnosti boli podľa vedúceho odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu vo Svidníku Martina Miščíka otvorené.



Ako uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Bardejove Galina Lacová Ščerbáková, v okrese Bardejov otvorili všetky volebné miestnosti. Celkovo je zriadených 116 okrskov.



Slováci si v sobotu vyberajú prezidenta v druhom kole volieb. O prezidentský palác bojujú dvaja kandidáti, ktorí postúpili z prvého kola. V prezidentských voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR hlasovať vyše 4,3 milióna osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných okrskoch. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.