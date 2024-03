Na Šariši sa problémy nevyskytli, otvorili všetky volebné miestnosti

Prešov 23. marca (TASR) - V okresoch Prešov, Sabinov, Bardejov, Stropkov a Svidník otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti v súvislosti s voľbami prezidenta. Nevyskytli sa žiadne komplikácie. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie.



Do pôsobnosti okresnej volebnej komisie v Prešove patrí i okres Sabinov. "Nie je nám hlásený žiaden problém a keďže nie je hlásený, to znamená, že všetko beží, ako má. Problémy nie sú, ideme v riadnom režime," povedal pre TASR predseda okresnej volebnej komisie Vladimír Borecký.



Ako uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Bardejove Galina Lacová Ščerbáková, v okrese Bardejov sa o 7.00 h otvorili všetky volebné miestnosti. Voľby prebiehajú bez problémov.



Rovnako v okrese Stropkov boli podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Stropkove Ľubice Čarnej otvorené všetky volebné miestnosti.



V okrese Svidník, kam patrí i mesto Giraltovce, sa rovnako nevyskytli žiadne komplikácie. "Všetky volebné miestnosti boli otvorené a zatiaľ neboli hlásené žiadne problémy," dodala zapisovateľka okresnej volebnej komisie Ivana Capková.



Slováci si v sobotu volia prezidenta. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojuje deväť kandidátov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.