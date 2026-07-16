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Na Šášovské hradné hry zavíta tento rok aj lanolezec
Ten sa bude prechádzať po lane natiahnutom ponad priestor, kde sa hry budú odohrávať.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 16. júla (TASR) - Šášovský hrad pri Žiari nad Hronom ožije v sobotu 18. júla obľúbeným letným podujatím s názvom Šášovské hradné hry. V poradí 22. ročník hier ponúkne program plný dobrodružstva a zábavy pre malých aj veľkých. Okrem sokoliarov a šermiarov bude pozornosť návštevníkov pútať aj lanolezec.
Rastislav Uhrovič zo Združenia na záchranu hradu Šášov priblížil, že podujatie sa začne o 14.30 h spoločným výstupom na hrad. V hlavnom programe so začiatkom o 16.00 h nebudú chýbať šermiarske vystúpenia rytierov Vir Fortis a vystúpenia, o ktoré sa postarajú Sokoliari svätého Bavona. V závislosti od počasia je naplánované aj pozorovanie Slnka.
Na hrad v sobotu zavíta podľa jeho slov aj lanolezec. Ten sa bude prechádzať po lane natiahnutom ponad priestor, kde sa hry budú odohrávať. Pre rodiny s deťmi pripravili organizátori aj súťaže a hru s názvom Kto vyslobodí Eufrozínu Dóczy. Uhrovič priblížil, že Eufrozína bola manželka Žigmunda Dóczyho, bývalého majiteľa hradu popraveného Turkami, ktorú odvliekli do tureckého zajatia. Na motívy tohto príbehu bola spracovaná aj sfilmovaná rozprávka Sebechlebskí hudci.
Rastislav Uhrovič zo Združenia na záchranu hradu Šášov priblížil, že podujatie sa začne o 14.30 h spoločným výstupom na hrad. V hlavnom programe so začiatkom o 16.00 h nebudú chýbať šermiarske vystúpenia rytierov Vir Fortis a vystúpenia, o ktoré sa postarajú Sokoliari svätého Bavona. V závislosti od počasia je naplánované aj pozorovanie Slnka.
Na hrad v sobotu zavíta podľa jeho slov aj lanolezec. Ten sa bude prechádzať po lane natiahnutom ponad priestor, kde sa hry budú odohrávať. Pre rodiny s deťmi pripravili organizátori aj súťaže a hru s názvom Kto vyslobodí Eufrozínu Dóczy. Uhrovič priblížil, že Eufrozína bola manželka Žigmunda Dóczyho, bývalého majiteľa hradu popraveného Turkami, ktorú odvliekli do tureckého zajatia. Na motívy tohto príbehu bola spracovaná aj sfilmovaná rozprávka Sebechlebskí hudci.