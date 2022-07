SCÉNICKÁ ŽATVA: Na 100. ročníku otvoria dielne aj pre nádejných hercov

Bratislava 25. júla (TASR) - Národné osvetové centrum (NOC) otvorí na jubilejnom 100. ročníku festivalu neprofesionálneho divadla Scénická žatva päť tvorivých dielní pre dospelých divadelníkov. Festival sa uskutoční od 30. augusta do 4. septembra v Martine, TASR o tom informovala Alexandra Žilavá, vedúca oddelenia komunikácie NOC.



"Na workshope réžie si budeme klásť jednoduché otázky: Kto je režisér? Ako využiť potenciál skupiny? Čo všetko môže byť zdrojom inšpirácie," približuje prácu vo svojej dielni režisérka a zakladateľka Divadla Pôtoň Iveta Ditte Jurčová.



Účastníci sa budú môcť zapojiť aj do dvoch hereckých dielní. Prvú povedie člen súboru Slovenského komorného divadla v Martine Tomáš Mischura, herec známy z Divadla Continuo, Prešovského národného divadla, ktorý vo filme Cesta do nemožno stvárnil titulnú úlohu Milana Rastislava Štefánika. Druhú hereckú dielňu povedie herec Matej Matejka, jeden zo zakladateľov projektu Farma v jěskyni a dlhoročný výskumník v Grotowského inštitúte. "Slovenskí diváci si ho môžu pamätať aj ako detského herca, ktorý sa spolu s Marekom Geišbergom zhostili hlavných postáv vo filme Iba taká hra," poznamenala Žilavá. Do pozornosti dáva aj workshop Protiklady: Rovnováha v chaose, na ktorom budú herci pracovať komplexne na svojej osobnosti. "Kurz prehlbuje schopnosť sebavyjadrenia, reintegrácie tela s mysľou, uvoľňuje svalové napätie a obmedzenia vyplývajúce z kritického sebahodnotenia," spresňuje NOC.



Na webstránke scenickazatva.eu sa účastníci môžu prihlásiť aj do dielne písania dramatických textov s dramaturgom a dramatikom Miklósom Forgácsom alebo do dielne divadelnej kritiky s riaditeľkou Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV) Elenou Knopovou, skúsenou hodnotiteľkou a kritičkou nielen ochotníckych divadelníkov.



Organizátori ďalej avizujú, že v programe festivalu figurujú aj tvorivé dielne pre detských návštevníkov, konať sa budú vždy popoludní od štvrtka do soboty na Divadelnom námestí pred Turčianskym kultúrnym strediskom.



Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou ochotníckeho divadla, na ktorej sa predstavujú víťazné ochotnícke divadelné súbory a recitátori z postupových súťaží ako Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FEDIM či Hviezdoslavov Kubín. Festival organizuje NOC, štátna príspevková organizácia.