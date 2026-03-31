< sekcia Regióny
Na šéfa Petržalky bude kandidovať Klimovský, nahradil Kratochvílovú
Je kandidátom štvorkoalície Tím Bratislava, PS, SaS a Demokrati.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Na starostu bratislavskej Petržalky bude v jesenných voľbách kandidovať petržalský miestny a bratislavský mestský poslanec Daniel Klimovský. Hovorí, že mestská časť si zaslúži modernú rozvojovú víziu, zdôrazňuje potrebu spolupráce. Ja kandidátom štvorkoalície Tím Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Svoju kandidatúru oznámil na utorňajšej tlačovej konferencii. Pôvodne mala na post starostky Petržalky kandidovať viceprimátorka Bratislavy pre dopravu a petržalská miestna poslankyňa Tatiana Kratochvílová.
„Petržalka má ako mestská časť obrovský rozvojový potenciál. Žiaľ, dnes sa jej obyvateľom dostávajú služby druhej akosti. Petržalčania si pritom zaslúžia naozaj kvalitné riešenia, aby naša zelená mestská časť bola prvotriednym miestom na život,“ skonštatoval Klimovský.
Jeho cieľom je moderná a odborne riadená mestská časť, kde projekty fungujú, miestny úrad pracuje efektívne a obyvateľom sa dostávajú služby prvej triedy. Zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi hlavným mestom a mestskou časťou, ktorá podľa neho v súčasnosti chýba, naopak kritizuje „nezmyselné“ konflikty či mikromanažment, ktoré rozvoju samosprávy nepomáhajú. Ako, podľa vlastných slov, medzinárodný expert na územnú samosprávu sľubuje, že urobí všetko pre to, aby mestská časť mala čo najkvalitnejšie služby a mala víziu. Avizuje napríklad vstup mestskej časti do projektu hlavného mesta v súvislosti s Námestím Republiky.
„Petržalka si podľa mňa zaslúži modernú rozvojovú víziu a zároveň služby pre všetkých obyvateľov v prvej triede. Nie iba lacné riešenia a nekvalitu,“ odkázal Klimovský.
Pôvodne mala byť oficiálnou kandidátkou na šéfku Petržalky Kratochvílová. Ešte pred vlaňajšími doplňujúcimi voľbami to hovoril aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. To, že nebude kandidovať v doplňujúcich, ale až riadnych voľbách odôvodňoval tým, že sa musí venovať dopravným projektom, ktoré má na starosti.
Na otázku TASR, čo sa stalo s jej kandidatúrou, primátor aktuálne hovorí, že pre Petržalku urobila veľmi veľa a kvituje jej rozhodnutie pokračovať v práci na magistráte v oblasti dopravy. „Ja som rád, že ju budem mať naďalej po svojom boku ako prvú viceprimátorku práve pre tému doprava. Doprava bude vždy veľká téma,“ skonštatoval Vallo. Odmietol, že by zmena kandidátov súvisela s prieskumom, ktorý nevyšiel podľa ich „očakávaní“. Z nich im malo, naopak, vyjsť, že bezpečnosť a doprava sú témou číslo jeden. „Práve preto som rád, že sa ostane venovať tejto téme u nás na meste,“ doplnil Vallo.
Klimovský je zatiaľ prvým známym protikandidátom súčasnému starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi, ktorý chce svoj post na jeseň opätovne obhájiť.
