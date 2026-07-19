< sekcia Regióny
Na Sekieri vzniká prvé Canisterapeutické centrum na Slovensku
Canisterapia je forma podpornej liečby využívajúca kontakt človeka so špeciálne vycvičeným psom.
Autor TASR
Zvolen 19. júla (TASR) - Vo zvolenskej mestskej časti Sekier vzniká prvé Canisterapeutické centrum na Slovensku. Poskytovať má priestor pre zdravotne znevýhodnené deti i dospelých a prepájať terapiu so psami s ďalšími aktivitami. TASR o tom informoval predseda Canisterapeutického združenia Slovensko Miroslav Suja.
Spresnil, že zameriavať sa nebudú iba na liečenie prostredníctvom zvierat. „Našou víziou je vytvoriť miesto, kde budeme prepájať rôzne terapeutické a voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých so zdravotným znevýhodnením,“ objasnil.
V areáli už stojí veľkokapacitný terapeutický stan s rozmermi 30 krát 10 metrov. Súčasťou budú bezbariérový altánok, terapeutický dom, oddychové zóny, priestory na pohybové aktivity, komunitné stretnutia i miestnosti určené na terapie a vzdelávacie programy. Centrum by chceli otvoriť v septembri. „Vieme, že to bude náročné. Robíme však všetko pre to, aby sme tento cieľ splnili,“ povedal Suja.
Ako ďalej uviedol, k myšlienke vybudovať centrum ho priviedla jeho dlhoročná práca s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Poukázal na to, že po vyučovaní nemajú možnosť navštevovať športové kluby, umelecké školy ani ďalšie záujmové aktivity prispôsobené ich potrebám. „Práve to chceme zmeniť a vytvoriť priestor, ktorý na Slovensku doteraz chýbal,“ zdôraznil. Projekt podľa neho nevzniká ako klasická investičná stavba zastrešená jedným investorom alebo veľkým grantom. Financovanie zabezpečujú podnikatelia, firmy, remeselníci, dobrovoľníci a partneri. Pomáhajú materiálom, technikou i prácou.
Suja sa canisterapii venuje približne dve desaťročia. So svojimi terapeutickými psami pracuje v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, školách a aj s klientmi s rôznymi diagnózami.
Canisterapia je forma podpornej liečby využívajúca kontakt človeka so špeciálne vycvičeným psom. Jej cieľom je podporovať komunikačné schopnosti, koncentráciu, psychickú pohodu či motorické zručnosti pacientov. Využíva sa pri práci s deťmi, seniormi aj ľuďmi s telesným alebo mentálnym znevýhodnením.
Spresnil, že zameriavať sa nebudú iba na liečenie prostredníctvom zvierat. „Našou víziou je vytvoriť miesto, kde budeme prepájať rôzne terapeutické a voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých so zdravotným znevýhodnením,“ objasnil.
V areáli už stojí veľkokapacitný terapeutický stan s rozmermi 30 krát 10 metrov. Súčasťou budú bezbariérový altánok, terapeutický dom, oddychové zóny, priestory na pohybové aktivity, komunitné stretnutia i miestnosti určené na terapie a vzdelávacie programy. Centrum by chceli otvoriť v septembri. „Vieme, že to bude náročné. Robíme však všetko pre to, aby sme tento cieľ splnili,“ povedal Suja.
Ako ďalej uviedol, k myšlienke vybudovať centrum ho priviedla jeho dlhoročná práca s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Poukázal na to, že po vyučovaní nemajú možnosť navštevovať športové kluby, umelecké školy ani ďalšie záujmové aktivity prispôsobené ich potrebám. „Práve to chceme zmeniť a vytvoriť priestor, ktorý na Slovensku doteraz chýbal,“ zdôraznil. Projekt podľa neho nevzniká ako klasická investičná stavba zastrešená jedným investorom alebo veľkým grantom. Financovanie zabezpečujú podnikatelia, firmy, remeselníci, dobrovoľníci a partneri. Pomáhajú materiálom, technikou i prácou.
Suja sa canisterapii venuje približne dve desaťročia. So svojimi terapeutickými psami pracuje v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, školách a aj s klientmi s rôznymi diagnózami.
Canisterapia je forma podpornej liečby využívajúca kontakt človeka so špeciálne vycvičeným psom. Jej cieľom je podporovať komunikačné schopnosti, koncentráciu, psychickú pohodu či motorické zručnosti pacientov. Využíva sa pri práci s deťmi, seniormi aj ľuďmi s telesným alebo mentálnym znevýhodnením.