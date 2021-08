Na Seneckej ceste spustili semafor, vodiči sa sťažujú na kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) - Spustenie semafora na Seneckej ceste I/69 na križovatke pri logistickom parku v blízkosti obce Ivanka pri Dunaji spôsobuje komplikácie v doprave. Upozorňujú na to obyvatelia a aktivisti z tunajších obcí. Problémy evidujú samosprávy i polícia, ktorá zvoláva na utorok (3. 8.) pracovné stretnutie.Po spustení semafora sa podľa občianskeho združenia Triblavina vytvorili kilometrové kolóny siahajúce cez celú obec Ivanka pri Dunaji.uviedli aktivisti. V popoludňajšej dopravnej špičke sa na Seneckej ceste zas tvoria kolóny smerom z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Na tejto ceste sa podľa obyvateľov aj pred spustením semafora často tvorila zhustená premávka a kolóny. Spustenie semafora tento problém podľa nich ešte zhorší, a to najmä po začiatku školského roka.Obec tvrdí, že o spustení semafora nebola oficiálne informovaná. Pre zhoršenie dopravnej situácie sa obrátila na políciu so žiadosťou o prehodnotenie aktuálneho stavu.uviedla samospráva Ivanky pri Dunaji na svojom webe. Starosta sa obrátil na jednu z logistických firiem, ktorá kontaktovala správcu križovatky a Slovenskú správu ciest so žiadosťou o riešenie dopravnej situácie.uviedla samospráva.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave pre TASR uviedlo, že sa krajský dopravný inšpektorát problémom intenzívne zaoberá.uviedla hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Martiniaková.Cestná dopravná signalizácia križovatky I/61 – Farná bola podľa jej slov spustená do skúšobnej prevádzky 20. júla s tým, že je v koordinácii s ďalšou signalizáciou na križovatke Cesta na Senec – Pri Mlyne. Projektovú dokumentáciu cestnej dopravnej signalizácie vypracoval podľa polície autorizovaný projektant na základe vykonaného dopravného prieskumu, a to prejazdu vozidiel v príslušných smeroch.spresnila Martiniaková.Krajský dopravný inšpektorát bol prítomný pri spustení semafora a navrhol zvýšiť časovú medzeru medzi vozidlami v hlavnom smere. Za bezporuchovosť a čo najoptimálnejšie prevádzkovanie semafora je podľa hovorkyne zodpovedný správca signalizácie Logistic Park so sídlom na Rusovskej ceste v Bratislave.Slovenská správa ciest (SSC) pre TASR uviedla, že umiestnenie semaforov a ich nastavenie na základe signálneho plánu povoľuje cestný správny orgán, a to na základe schválenia krajským dopravným inšpektorátom.uviedol hovorca SSC Martin Guzi. SSC potvrdila, že správcom semafora je spoločnosť Logistic Park. Zároveň deklaruje, že vykonala prvé kroky k uplatneniu si požiadavky na uprednostnenie hlavného ťahu - cesty I/61 - podľa stavebného povolenia tak, aby nevznikali zápchy.poznamenal Guzi.