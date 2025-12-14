< sekcia Regióny
Na Senianskych rybníkoch našli postreleného žeriava popolavého
Na miesto privolali políciu a prípad si prevzal kriminálny vyšetrovateľ.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Senné 14. decembra (TASR) - V sobotu (13. 12.) našli návštevníci na náučnom chodníku v kroví postreleného žeriava popolavého. Ako informovali zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS/BirdLife Slovensko), žeriav popolavý je zákonom chránený a nepoľovný druh. Zraneného jedinca transportovali na veterinárnu kliniku, kde vyšetrenie potvrdilo prítomnosť brokov. Vzhľadom na rozsah poranení musel byť žeriav utratený.
„Na Senianskych rybníkoch sa stalo presne to, čo celý svet odsudzuje v krajinách ako Libanon - postrieľané vzácne vtáky, ktoré sú chránené zákonom. O to zarážajúcejšie a bolestnejšie je, že sa to stalo na mieste, ktoré má byť symbolom ochrany prírody,“ uviedli ochranári.
Na miesto privolali políciu a prípad si prevzal kriminálny vyšetrovateľ. SOS/BirdLife Slovensko upozorňuje, že nejde o ojedinelý prípad, ale o dlhodobo neriešený problém, ktorý ohrozuje vzácne vtáčie druhy.
„Nechceme útočiť na poľovníkov ako skupinu ani spochybňovať dnešné legislatívne rámce v zákone o poľovníctve. Drvivá väčšina poľovníkov na Slovensku by podľa nášho presvedčenia aktuálny stav, keď dochádza k streľbe na ohrozené a vzácne druhy, jednoznačne odsúdila,“ uviedli s tým, že chcú hlavne poukázať na špecifický a dlhodobo neriešený problém významnej ornitologickej lokality.
Organizácia zároveň vyzvala príslušné štátne orgány na prijatie účinných opatrení, ktoré by zabránili ďalšiemu vyrušovaniu a usmrcovaniu chránených druhov v tejto lokalite.
Senianske rybníky patria medzi najvýznamnejšie zimoviská a migračné zastávky vodného vtáctva v strednej Európe. Každoročne sa tu zhromažďujú desaťtisíce jedincov vrátane viacerých vzácnych druhov.
„Na Senianskych rybníkoch sa stalo presne to, čo celý svet odsudzuje v krajinách ako Libanon - postrieľané vzácne vtáky, ktoré sú chránené zákonom. O to zarážajúcejšie a bolestnejšie je, že sa to stalo na mieste, ktoré má byť symbolom ochrany prírody,“ uviedli ochranári.
Na miesto privolali políciu a prípad si prevzal kriminálny vyšetrovateľ. SOS/BirdLife Slovensko upozorňuje, že nejde o ojedinelý prípad, ale o dlhodobo neriešený problém, ktorý ohrozuje vzácne vtáčie druhy.
„Nechceme útočiť na poľovníkov ako skupinu ani spochybňovať dnešné legislatívne rámce v zákone o poľovníctve. Drvivá väčšina poľovníkov na Slovensku by podľa nášho presvedčenia aktuálny stav, keď dochádza k streľbe na ohrozené a vzácne druhy, jednoznačne odsúdila,“ uviedli s tým, že chcú hlavne poukázať na špecifický a dlhodobo neriešený problém významnej ornitologickej lokality.
Organizácia zároveň vyzvala príslušné štátne orgány na prijatie účinných opatrení, ktoré by zabránili ďalšiemu vyrušovaniu a usmrcovaniu chránených druhov v tejto lokalite.
Senianske rybníky patria medzi najvýznamnejšie zimoviská a migračné zastávky vodného vtáctva v strednej Európe. Každoročne sa tu zhromažďujú desaťtisíce jedincov vrátane viacerých vzácnych druhov.