Na severe N. Tatier sú pre popadané stromy ťažko priechodné chodníky

Demänovská Dolina 31. júla (TASR) - Pre množstvo popadaných stromov sú ťažko priechodné viaceré turistické chodníky na severnej strane Nízkych Tatier. Upozornili na to v nedeľu horskí záchranári.



"Ťažko priechodný je červený turistický chodník od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku, červený chodník z Ludrovej na Salatín," uviedla Horská záchranná služba (HZS).



Zelený turistický chodník zo Salatína a takmer prvá polovica zostupu je ťažko priechodná pre kosodrevinu, v druhej polovici trasy zasahujú do chodníka popadané stromy, ktoré je potrebné na mnohých miestach obchádzať. "Tieto terény sú pre obchádzanie, preliezanie a tiež slabé turistické značenie ťažko priechodné a náročné aj na orientáciu," upozornili horskí záchranári.



Niektoré turistické trasy boli podľa nich pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať s GPS súradnicami mapových podkladov.



Pre bujnú vegetáciu sú ťažko priechodné časti doliny Zelenská Mlynná a Kumštovej doliny. Ťažko priechodný je aj žltý turistický chodník od Demänovskej jaskyne slobody na Sinú. Na trase Šuňava – Pred Soľankou je cez Čierny Váh zrušený mostík a brodenie cez rieku je problematické.



V Západných Tatrách zase komplikácie spôsobili viaceré strhnuté a poškodené mostíky a lávky. "V ústí Kamenistej doliny od Permonu je zničená lávka cez potok. Na magistrále zo Žiarskej doliny do Račkovej doliny je silne poškodený mostík cez Trnovský potok a priechod po ňom je nebezpečný," ozrejmila HZS.



Strhnuté a v zlom technickom stave sú podľa nej aj mostíky v Jaloveckej, Bobroveckej a Hlbokej doline. "Stav chodníkov, lavíc cez potoky turistického značenia je v Chočských vrchoch a na južnej strane Západných Tatier všeobecne v zlom stave," zdôraznili horskí záchranári.