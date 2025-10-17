< sekcia Regióny
Na Severnej ulici v Žiline je nové inkluzívne detské ihrisko
Autor TASR
Žilina 17. októbra (TASR) - Na Severnej ulici na žilinskom sídlisku Hliny otvorili v piatok nové inkluzívne detské ihrisko. Kompletne bezbariérový a bezpečný verejný priestor pre rodiny so zdravými aj zdravotne znevýhodnenými deťmi za 166.000 eur vybudovala žilinská samospráva v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.
Na ihrisku sú vytvorené nové spevnené plochy. „Jeho povrch aktuálne tvorí gumová podlaha, ktorá znižuje riziko úrazu a uľahčuje pohyb s kočíkom či invalidným vozíkom. V rámci prác bola na mieste vysadená zeleň a tri stromy. Súčasťou areálu sú nové hracie prvky - kolotoč, opičia dráha, hojdačky, pieskovisko, detská edukatívna tabuľa, ale aj lavičky na sedenie, odpadkový kôš a tabuľa s prevádzkovým poriadkom,“ priblížila Gazdíková.
Niektoré hracie prvky sú určené aj pre zdravotne znevýhodnené deti s obmedzenými pohybovými schopnosťami. „Realizáciou inkluzívneho ihriska vytvárame verejný priestor, v ktorom má každé dieťa možnosť hrať sa so svojimi kamarátmi bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenia. Verím, že prinesie obyvateľom mesta veľa radosti a príjemne stráveného spoločného času,“ doplnil žilinský primátor Peter Fiabáne.
