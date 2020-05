Na Spiši a Pieninách otvorili viaceré prevádzky, múzeá a atrakcie

Pieniny 25. mája (TASR) – Na severnom Spiši a Pieninách otvorili svoje brány viaceré prevádzky, múzeá a atrakcie. V regióne postupne dochádza k opätovnému sprevádzkovaniu ubytovacích a stravovacích zariadení. Pre návštevníkov sú k dispozícii aj kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka, Ľubovnianske múzeum so skanzenom či liehovarnícka expozícia v obci Hniezdne. Pltnícka sezóna bola spustená už začiatkom mája. Informoval o tom výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš – Pieniny Jakub Ondrej.



„Sme radi, že môžeme naše krásy opäť sprístupniť návštevníkom. Bezpečnosť je prvoradá, a tak by som chcel turistov poprosiť, aby sa v záujme ochrany zdravia riadili pokynmi zodpovedných ľudí. Napríklad Ľubovnianske múzeum so skanzenom je možné navštíviť bez prítomnosti sprievodcu. Dôležité je, aby si každý zahalil tvár rúškom, dezinfikoval si ruky a dodržiaval dvojmetrový odstup. Obmedzený je aj počet ľudí v skupine, a to na päť osôb,“ uviedol Ondrej. Podľa neho vstupenky do múzea je momentálne možné zakúpiť si len v pokladnici v skanzene. V ňom je tiež upravená prehliadková trasa. Ľubovnianske múzeum je možné navštíviť každý deň, okrem pondelka.



Ďalšou expozíciou je liehovarnícka, ktorá sa nachádza v obci Hniezdne, v tamojšom Nestville Parku, v rodisku prvej slovenskej whisky. V areáli je tiež návštevníkom k dispozícii čokoládovňa. Do septembra je Nestville Park otvorený denne, prehliadku je možné absolvovať od desiatej do osemnástej hodiny.



K dispozícii sú už aj Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka. „V kúpeľoch je nevyhnutné zodpovedné správanie sa. Klientovi nebude napríklad umožnené pohybovať sa v priestoroch kúpeľov v sprievode ďalšej osoby. Samozrejmosťou je pravidelné meranie telesnej teploty, nosenie ochranného rúška a dezinfekcia rúk. Klienti kúpeľov musia podpísať aj čestné vyhlásenie. Počas liečby nie je možné prijímať návštevy a obmedzený je aj medziľudský kontakt počas procedúr a stravovania,“ vysvetlil riaditeľ.