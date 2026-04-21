Na severnom Spiši vrcholia prípravy na novú letnú sezónu
Program bude pokračovať 30. apríla tradičným stavaním mája v Starej Ľubovni, spojeným s ukážkou tradičných remesiel a tvorivými dielňami.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 21. apríla (TASR) - Na severnom Spiši vrcholia prípravy na novú letnú turistickú sezónu. Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny Jakub Ondrej informoval, že séria podujatí odštartuje v sobotu 25. apríla v Červenom Kláštore. Leto sa pritom v regióne bude niesť v duchu tradícií, histórie a rodinnej zábavy.
„Od soboty až do 3. mája pripravujeme sériu podujatí, ktorá odštartuje v Červenom Kláštore. Tradičné Odomykanie Dunajca symbolicky otvorí hladinu rieky pre drevené plte, rafty a kajaky. Návštevníci sa môžu tešiť na svätú omšu so spišským biskupom Františkom Trstenským, vystúpenia goralských folklórnych súborov a prvý oficiálny splav tohtoročnej sezóny prielomom Dunajca pod majestátnymi Tromi korunami,“ priblížil Ondrej. Program sa bude odohrávať okrem Červeného Kláštora aj v neďalekej obci Lesnica.
Hneď nasledujúci deň, v nedeľu 26. apríla sa pozornosť presunie na Hrad Ľubovňa, kde chystajú bohatý dobový program. Súčasťou otvorenia bude slávnostná svätá omša v hradnej kaplnke, ukážky sokoliarskeho a šermiarskeho umenia a dobovej hudby. Tento rok pritom návštevníkom sprístupnia všetky časti hradu, ktoré za posledných 30 rokov prešli kompletnou rekonštrukciou. Sezónu v skanzene pod hradom pritom oficiálne otvoria ešte o dva dni skôr.
Program bude pokračovať 30. apríla tradičným stavaním mája v Starej Ľubovni, spojeným s ukážkou tradičných remesiel a tvorivými dielňami. „Prvého mája otvára svoje brány aj najväčšie bludisko v strednej Európe - Viktóriine záhrady. Na návštevníkov čaká celodenný program, detské divadielko a potulky v zelenom bludisku Čertova skala. Záver otváracieho týždňa bude patriť remeslám a rodinnej zábave. Od 1. do 3. mája ponúkne Dom mešťana v Starej Ľubovni podujatie ‚Odtlačené do modra‘ spojené so zážitkovou prehliadkou meštianskeho domu na námestí. Návštevníci si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať techniku modrotlače, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO,“ upozornil Ondrej. V Nestville Parku v Hniezdnom sa otvorenie letnej sezóny ponesie v znamení „Slávností jari“, ktoré budú 3. mája zamerané na ľudové tradície, ochutnávky regionálnych špecialít a zábavu pre najmenších.
„Tento rok otvárame sezónu spoločne ako jeden silný celok. Turistom dávame k dispozícii cestu od nespútanej prírody Pienin až po živú históriu v Starej Ľubovni a moderné atrakcie v Hniezdnom. Na spoznanie regiónu severného Spiša a Pienin tak jeden deň určite nestačí,“ uzatvára riaditeľ.
