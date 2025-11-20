< sekcia Regióny
Na severovýchode Slovenska vyhodnotila súťaž Choď a foť
V špeciálnej kategórii roku 2025 s názvom UNESCO bolo prvé miesto udelené fotografii Spišského Podhradia od autora Matúša Vasilka.
Autor TASR
Prešov 20. novembra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska vyhodnotila 13. ročník fotografickej súťaže Choď a foť. Do súťaže sa zapojil rekordný počet 277 autorov, ktorí poslali viac ako 1160 fotografií z celého územia Prešovského samosprávneho kraja. Víťazné zábery budú súčasťou putovnej výstavy. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.
Súťaž každoročne podporuje zachytávanie krás a rozmanitosti Prešovského kraja. Cieľom je oceniť umelecké talenty a inšpirovať turistov, aby spoznali región, jeho prírodu, kultúru, históriu a architektúru.
„Súťaž Choď a foť je pre nás dôležitá nielen ako kreatívna platforma, ale aj ako spôsob propagácie Prešovského kraja. Víťazné zábery každý rok využívame pri prezentácii regiónu a vďaka putovnej výstave sa dostávajú k ľudom v rôznych mestách,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Súťaž pozostávala z kategórií - Príroda (Krajinárska fotografia, Fauna a flóra), Kultúra, tradície a história, Šport, Black & white, Človek a kraj, Architektúra a špeciálna kategória pre rok 2025 bola venovaná téme UNESCO. Okrem toho boli udelené špeciálne ocenenia a čestné uznania.
Fotografie hodnotila odborná porota pod vedením fotografa Jána Štovku. Zábery spolu s ním hodnotili fotografi ako Stanislav Pokorný z Českej republiky, Milan Kapusta, či špeciálny hosť poroty z oblasti šoubiznisu redaktor Vladimír Jurek.
„Trinásty ročník priniesol množstvo výnimočných záberov zachytávajúcich krásu, autenticitu a príbehy našich regiónov. Ako predseda poroty musím povedať, že výber nebol jednoduchý - úroveň fotografií opäť ukázala, koľko talentu a citu pre moment sa skrýva medzi slovenskými fotografmi,“ zhodnotil Štovka.
Záber, ktorý si odniesol najvyššie hodnotenie súťaže, vznikol vo Vysokých Tatrách. Ocenenie Grand Prix získal Peter Dobrovský s nezvyčajnou fotografiou Zeleného plesa a príznačným názvom Cestou farieb.
Téma prírody dominovala medzi prihlásenými fotografiami. Spomedzi vyše 300 krajinárskych záberov v tejto kategórii odbornú porotu najviac oslovila fotografia Jána Saloňa - Dotyk z Levočských vrchov.
V špeciálnej kategórii roku 2025 s názvom UNESCO bolo prvé miesto udelené fotografii Spišského Podhradia od autora Matúša Vasilka.
Motívy Spiša sa objavili aj v ďalších kategóriách. K obľúbeným lokalitám fotografov neodmysliteľne patria aj Vysoké Tatry, Pieniny, drevené chrámy, folklór a pozoruhodné detaily rôznych zákutí a pamiatok. K takým patrí aj víťazný záber kategórie Kultúra, tradície a história od autorky Evy Burgrovej, ktorý zachytáva sochu Jozefa Kronera v meste Sabinov.
Cenu predsedu poroty si vyslúžil záber Troch korún v Pieninách od Dávida Ilkoviča. Cena organizátora súťaže KOCR Severovýchod Slovenska putuje Pavlovi Jackovi za fotografiu z interiéru Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku - Sláva Bohu na výsostiach. Najkrajší záber vyberá aj verejnosť, prostredníctvom online hlasovania, ktoré prebieha od 19. novembra do 1. decembra na sociálnej sieti.
Víťazné a finálové snímky budú tvoriť putovnú výstavu, ktorá krásy Prešovského kraja predstaví širokej verejnosti. Spolu pôjde o 63 fotografií vytlačených vo veľkých formátoch. Vernisáž so slávnostným vyhodnotením sa uskutoční 5. decembra o 17.00 h v priestoroch Múzea Solivar v Prešove.
Súťaž každoročne podporuje zachytávanie krás a rozmanitosti Prešovského kraja. Cieľom je oceniť umelecké talenty a inšpirovať turistov, aby spoznali región, jeho prírodu, kultúru, históriu a architektúru.
„Súťaž Choď a foť je pre nás dôležitá nielen ako kreatívna platforma, ale aj ako spôsob propagácie Prešovského kraja. Víťazné zábery každý rok využívame pri prezentácii regiónu a vďaka putovnej výstave sa dostávajú k ľudom v rôznych mestách,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Súťaž pozostávala z kategórií - Príroda (Krajinárska fotografia, Fauna a flóra), Kultúra, tradície a história, Šport, Black & white, Človek a kraj, Architektúra a špeciálna kategória pre rok 2025 bola venovaná téme UNESCO. Okrem toho boli udelené špeciálne ocenenia a čestné uznania.
Fotografie hodnotila odborná porota pod vedením fotografa Jána Štovku. Zábery spolu s ním hodnotili fotografi ako Stanislav Pokorný z Českej republiky, Milan Kapusta, či špeciálny hosť poroty z oblasti šoubiznisu redaktor Vladimír Jurek.
„Trinásty ročník priniesol množstvo výnimočných záberov zachytávajúcich krásu, autenticitu a príbehy našich regiónov. Ako predseda poroty musím povedať, že výber nebol jednoduchý - úroveň fotografií opäť ukázala, koľko talentu a citu pre moment sa skrýva medzi slovenskými fotografmi,“ zhodnotil Štovka.
Záber, ktorý si odniesol najvyššie hodnotenie súťaže, vznikol vo Vysokých Tatrách. Ocenenie Grand Prix získal Peter Dobrovský s nezvyčajnou fotografiou Zeleného plesa a príznačným názvom Cestou farieb.
Téma prírody dominovala medzi prihlásenými fotografiami. Spomedzi vyše 300 krajinárskych záberov v tejto kategórii odbornú porotu najviac oslovila fotografia Jána Saloňa - Dotyk z Levočských vrchov.
V špeciálnej kategórii roku 2025 s názvom UNESCO bolo prvé miesto udelené fotografii Spišského Podhradia od autora Matúša Vasilka.
Motívy Spiša sa objavili aj v ďalších kategóriách. K obľúbeným lokalitám fotografov neodmysliteľne patria aj Vysoké Tatry, Pieniny, drevené chrámy, folklór a pozoruhodné detaily rôznych zákutí a pamiatok. K takým patrí aj víťazný záber kategórie Kultúra, tradície a história od autorky Evy Burgrovej, ktorý zachytáva sochu Jozefa Kronera v meste Sabinov.
Cenu predsedu poroty si vyslúžil záber Troch korún v Pieninách od Dávida Ilkoviča. Cena organizátora súťaže KOCR Severovýchod Slovenska putuje Pavlovi Jackovi za fotografiu z interiéru Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku - Sláva Bohu na výsostiach. Najkrajší záber vyberá aj verejnosť, prostredníctvom online hlasovania, ktoré prebieha od 19. novembra do 1. decembra na sociálnej sieti.
Víťazné a finálové snímky budú tvoriť putovnú výstavu, ktorá krásy Prešovského kraja predstaví širokej verejnosti. Spolu pôjde o 63 fotografií vytlačených vo veľkých formátoch. Vernisáž so slávnostným vyhodnotením sa uskutoční 5. decembra o 17.00 h v priestoroch Múzea Solivar v Prešove.