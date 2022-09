Na sídliskovom mestskom pozemku v Topoľčanoch vznikne nový ovocný sad

Topoľčany 17. septembra (TASR) – V Topoľčanoch vznikne tradičný ovocný sad so vzácnymi starými odrodami stromov. Sad vznikne v rámci projektu Zelený sad, za ktorým stojí občianske združenie (OZ) Živica. Mesto Topoľčany sa do projektu zapojilo ponukou dvoch veľkých sídliskových pozemkov a uspelo v konkurencii 64 obcí a miest z celého Slovenska. Okrem vedenia obcí prejavilo záujem aj viacero občianskych združení, univerzít, farností i súkromných osôb, informoval projektový manažér Živice František Cimerman.



Cieľom projektu Zelený sad je nielen možnosť skrášliť a zvýšiť úžitkovú hodnotu verejného priestoru, ale tiež posilniť ich miestnu odolnosť voči klimatickej zmene. Do Topoľčian sa vrátia miznúce tradičné odrody, najmä jablone a hrušky, v podobe sadu s prvkami permakultúrneho dizajnu, čo podporí aj ochranu biodiverzity v regióne.



V nasledujúcich týždňoch vytvoria zástupcovia Živice a mesta Topoľčany konkrétny plán a dizajn ovocného sadu v jednej z navrhovaných lokalít. Pozostávať bude z minimálne 15 vzrastlých stromov z ovocinárskej škôlky starých a krajových odrôd, ako aj ďalších jedlých kríkov a trvaliek. Samotná výsadba sa uskutoční v novembri. K vysadenej zeleni pribudnú aj náučné tabule a označenia drevín s popisom.



Kompletnú realizáciu výsadby zafinancuje súkromná poisťovňa, čo v plnej miere pokryje nákup stromov, počiatočnú starostlivosť o ne a celkovú réžiu zo strany OZ Živica, spojenú s výzvou a výsadbou.