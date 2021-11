Sídlisko Centrum I v Dubnici nad Váhom sa rozšíri o parkovacie miesta

Dubnica nad Váhom 3. novembra (TASR) – Na dubnickom sídlisku Centrum I vznikne 31 nových parkovacích miest. Šesť vznikne po opravení poškodenej asfaltovej plochy za obchodným centrom ABC, ďalších 25 parkovacích miest bude na novom parkovisku.



Ako informovala radnica, parkovisko s celkovou dĺžkou takmer 38 metrov začnú stavať v novembri, dokončiť by ho mali v polovici decembra. Súčasťou stavby bude úprava okolitého terénu a vysadenie deviatich stromov. Do vybudovania parkoviska mesto investuje zo svojho rozpočtu 73.000 eur.



„Zvyšovanie parkovacích kapacít na jednotlivých sídliskách je nevyhnutné a situáciu sa snažíme riešiť postupne so zreteľom na potreby a priestorové možnosti jednotlivých lokalít. Ubezpečujem občanov, že máme zmapovaný deficit parkovacích miest vo všetkých častiach mesta. Nejde však o jednoduchú vec a zvyšovanie parkovacích kapacít si vyžaduje systematickosť, preto prosíme o trpezlivosť,“ uviedol primátor Dubnice Peter Wolf.