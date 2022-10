Na sídlisku Diely v Nitre vznikne nové parkovisko

Nitra 14. októbra (TASR) - Na nitrianskom sídlisku Diely sa onedlho začne výstavba nového parkoviska. Ako uviedol viceprimátor Daniel Balko, náklady na stavbu dosiahnu sumu 93.600 eur.



Parkovisko s kapacitou 39 parkovacích miest vyrastie na ulici Na Hôrke. "Výber tejto lokality nebol náhodný, práve tu a v okolí Murániho ulice je s parkovaním najväčší problém. Doteraz sa nám podarilo vytvárať parkovacie miesta rozširovaním existujúcich, teraz konečne vybudujeme aj nové parkovisko, ktoré určite pomôže aspoň dočasne upokojiť situáciu s parkovaním v tejto lokalite. Dokončené by malo byť do mesiaca," povedal Balko.



Ako pripomenul, nájsť na nitrianskych sídliskách vhodný priestor na vybudovanie nového parkoviska nie je jednoduché. "Je dôležité, aby stálo na mestských pozemkoch, aby zároveň spĺňalo zákonné požiadavky pre napojenie na prístupovú cestu a tiež aby sa minimalizoval dosah na existujúce zelené plochy. Tu sa nám to podarilo. Pôvodne sa malo vypíliť päť stromov, ale všetky sa zachránili. Tri sa presadili a dva mohli ostať na svojom mieste," dodal Balko.