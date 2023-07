Na sídlisku Farská lúka vo Fiľakove obnovia dva kilometre chodníkov

Fiľakovo 19. júla (TASR) - Na sídlisku Farská lúka vo Fiľakove sa v uplynulých týždňoch začala komplexná rekonštrukcia chodníkov v celkovej dĺžke takmer dva kilometre. Samospráva na realizáciu projektu získala dotáciu vo výške približne 433.000 eur, práce by mali byť dokončené najneskôr do konca roka. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Rekonštrukcia chodníkov sa týka priestorov medzi bytovkami na Farskej lúke a časti Daxnerovej ulice. V rámci projektu dôjde ku komplexnej obnove všetkých chodníkov, hlavných aj prepojovacích, i rekonštrukcii prístupov do vchodov. Chodníky sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a ich konštrukcia je v niektorých úsekoch porušená až do podkladovej vrstvy.



"V rámci prác budú preto zrealizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy, všetky chodníky dostanú nový asfaltový povrch. Prístup k nim bude bezbariérový, rovnako ako prístupy z priechodov pre chodcov, ktoré budú tiež osvetlené a vybavené navigačnými dlažbami pre nevidiacich," priblížila samospráva.



Na realizáciu projektu získalo Fiľakovo z Ministerstva vnútra SR približne 433.000 eur, celková hodnota diela predstavuje takmer 480.000 eur. Projekt obnovy chodníkov na Farskej lúke, kde žije približne 1800 ľudí, vznikol v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2, v ktorej mesto spolupracovalo s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Svetovou bankou.



"V tejto lokalite mala samospráva desaťročia veľký investičný dlh. V roku 2017 sme tu preto vybudovali parkovisko pre 70 áut a v roku 2018 sme za vyše 80-tisíc eur vyasfaltovali všetky sídliskové cesty. V roku 2021 sme tu tiež odovzdali do užívania nové detské ihrisko," skonštatoval primátor Attila Agócs.