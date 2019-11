Na Sídlisku III v Prešove bude opätovne zriadené röntgenové pracovisko

Prešov 8. novembra (TASR) – Obyvatelia Sídliska III v Prešove už nebudú musieť dochádzať na röntgenové (RTG) vyšetrenie do polikliniky na Levočskej ulici alebo do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana. Na Prostějovskej ulici vznikne nové rádiologické pracovisko. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"V zdravotnom stredisku Centrum na Sídlisku III v Prešove pôsobí niekoľko všeobecných lekárov aj špecialistov. Pacienti boli zvyknutí, že priamo v tomto stredisku môžu absolvovať aj RTG vyšetrenie. Pracovisko však pred tromi rokmi zrušili a obyvatelia sídliska s 18.000 obyvateľmi museli dochádzať na polikliniku na Levočskej ulici. Keďže v Prešove zostali len tri pracoviská s RTG, predĺžili sa aj čakacie lehoty. Prešovčania preto požiadali o pomoc mesto a spísali aj petíciu za návrat röntgenu," vysvetlil Tomek.



Rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) sa podľa jeho slov podarilo dotiahnuť do úspešného konca, vďaka čomu v zdravotnom stredisku Centrum na Prostějovskej ulici už čoskoro vznikne nové rádiologické pracovisko.



"Je to výsledok spoločného úsilia petičného výboru, miestnych poslancov, mesta Prešov a VšZP, ktorá sa rozhodla, že zazmluvní takéto pracovisko na Sídlisku III. Som rada, že aj takýmto spôsobom uľahčíme život našim obyvateľom, ktorí strávia menej času cestovaním na röntgen," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Súhlas na prevádzku rádiologického pracoviska je podľa Tomeka platný od 1. novembra. "Nachádzať sa bude v mestských priestoroch a momentálne je potrebné už iba vybrať poskytovateľa, čo však bude jednoduché, pretože uchádzači sú traja," doplnil Tomek.



Röntgen na Sídlisku III by mal Prešovčanom začať slúžiť ešte tento rok. "Je to veľkým prínosom aj pre našu zdravotnú poisťovňu, pretože sa nám budú skracovať čakacie lehoty," dodala riaditeľka prešovskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Alena Ľaľová.