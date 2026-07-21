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Na sídlisku Juh v Rožňave došlo po prekopaní potrubia k úniku plynu
K úniku plynu v Rožňave došlo na ulici Edelényska na sídlisku Juh v lokalite medzi jedným z bytových domov a garážami.
Autor TASR
Rožňava 21. júla (TASR) - Na sídlisku Juh v Rožňave došlo v utorok ráno pri výkopových prácach k úniku plynu. Na mieste zasahovali hasiči i polícia, pri udalosti sa nikto nezranil. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Na udalosť upozornil portál noviny.sk.
K úniku plynu v Rožňave došlo na ulici Edelényska na sídlisku Juh v lokalite medzi jedným z bytových domov a garážami. Na miesto udalosti bolo vyslaných deväť hasičov s troma kusmi techniky.
„Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že pri zemných prácach došlo k prekopaniu plynového potrubia,“ priblížil Bálint. Ako dodal, hasiči kropili unikajúci plyn vodou, a to až do príchodu plynárov, ktorí následne úniku plynu zamedzili.
K úniku plynu v Rožňave došlo na ulici Edelényska na sídlisku Juh v lokalite medzi jedným z bytových domov a garážami. Na miesto udalosti bolo vyslaných deväť hasičov s troma kusmi techniky.
„Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že pri zemných prácach došlo k prekopaniu plynového potrubia,“ priblížil Bálint. Ako dodal, hasiči kropili unikajúci plyn vodou, a to až do príchodu plynárov, ktorí následne úniku plynu zamedzili.