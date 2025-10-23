< sekcia Regióny
Na sídlisku Klačno v Ružomberku sa začnú práce na novom cyklochodníku
Autor TASR
Ružomberok 23. októbra (TASR) - Na ružomberskom sídlisku Klačno začnú v piatok (24. 10.) o 7.00 h práce na novom cyklochodníku. Vyžiadajú si dočasné dopravné obmedzenia. Nový, viac ako štvorkilometrový cyklochodník prepojí mestskú časť Černová, sídlisko Klačno, Polík, centrálnu pešiu zónu, železničnú a autobusovú stanicu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Práce si v úseku na sídlisku Klačno vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú najmä statickej dopravy. „Úsek, kde sa bude budovať cyklochodník, v oboch smeroch vyfrézujú a položia nový asfalt s červeným pigmentom. Doplnia aj nové vodorovné dopravné značenie,“ uviedol hovorca.
V termíne od piatka do 7. novembra nebude možné parkovať na miestach od kruhového objazdu Hrabovská cesta po križovatku ulíc Čremošná a Čutkovská. Na mieste bude umiestnené dočasné zvislé dopravné značenie. Parkovanie počas víkendov a v piatok 31. októbra bude umožnené bez zmeny. Stavebné práce budú opäť pokračovať v pondelok od 7.00 h, preto radnica žiada, aby boli dovtedy parkovacie miesta v uvedenom úseku uvoľnené.
„Výstavba cyklochodníka sa bude realizovať za plnej dopravnej prevádzky, všetkých motoristov preto prosíme o toleranciu a ohľaduplnosť. Ospravedlňujeme sa za dočasný diskomfort a prípadné komplikácie,“ upozornil Miškovčík s tým, že výsledkom prác bude nový cyklochodník, ktorý poskytne možnosti bezpečnejšieho a príjemnejšieho pohybu po meste pre cyklistov a všetkých, ktorí uprednostňujú zdravší spôsob dopravy.
