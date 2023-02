Na Sídlisku KPV v Košiciach demontujú prístrešky MHD

Košice 18. februára (TASR) - Miestne zastupiteľstvo v košickej mestskej časti Sídlisko KVP schválilo na štvrtkovom (16. 2.) mimoriadnom zasadnutí prenájom pozemkov pre spoločnosť Akzent BigBoard s cieľom umiestnenia a prevádzkovania nových prístreškov MHD. Poslanci tak rozhodli deň po tom, čo predchádzajúci dodávateľ začal s demontážou prístreškov MHD, a to aj napriek snahe samosprávy uzavrieť s firmou dohodu. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Ivana Palaiová.



Mestská časť uvádza, že trvala na tom, aby predchádzajúci dodávateľ počkal s demontážou až do osadenia nových prístreškov. "Za štyri roky s nami nedokázali uzavrieť dohodu a to napriek tomu, že sme ustúpili z viacerých požiadaviek a boli sme ochotní prístrešky MHD aj odkúpiť," konštatoval starosta mestskej časti Ladislav Lörinc.



Doterajší prevádzkovateľ podľa mestskej časti napriek dohode vopred neoznámil, ktoré prístrešky a kedy začne demontovať ako prvé pre informovanie verejnosti. "Spoločnosť začala, navyše, s demontážou bez povolenia cestného správneho orgánu, za plnej prevádzky a bez akéhokoľvek ohraničenia prác. Ohrozuje tak okoloidúcich ľudí, čo považujeme za neprípustné," povedal Lörinc. Za nájomné má spoločnosť so sídlom v Bratislave podľa samosprávy podlžnosť v sume tisícok eur.



"Obyvateľov chcem však ubezpečiť, že demontáž prístreškov je dočasná, rokujeme s novým dodávateľom, ktorý potvrdil záujem zabezpečiť nové modernejšie prístrešky vybudované s ohľadom na identitu sídliska. Rozumiem nespokojnosti obyvateľov, počínanie spoločnosti prekvapilo aj samosprávu, situáciu však intenzívne riešime, preto prosím 'KVP-čkárov' o trpezlivosť," konštatoval Lörinc. V nevyhnutnej situácii pripadá podľa neho do úvahy aj dočasné riešenie, a to osadenie provizórnych prístreškov.