Na Sídlisku KVP operatívne deratizujú, evidujú výskyt potkanov

Košice 20. mája (TASR) - Operatívnu deratizáciu realizuje v týchto dňoch košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP. Ako pre TASR uviedla, na niektorých miestach evidujú nové ohniská výskytu hlodavcov.



MČ tak reaguje na podnety obyvateľov, ktorí upozorňujú na zvýšený pohyb potkanov na verejných priestranstvách. S trojdňovou deratizáciou začali v pondelok (18. 5.). Nástrahy postupne umiestňujú vo vybraných častiach ulíc Klimkovičova, Húskova, Jasuschova, Čordákova a na Bauerovej ulici.



Podľa slov starostu Ladislava Lörinca použité prípravky na reguláciu živočíšnych škodcov nepredstavujú riziko pre deti či psy. „Účinné látky v tvare kocky sa ukladajú do dier hlodavcov, nikdy nie na voľné priestranstvo. Nástrahy zároveň obsahujú emulznú zložku, ktorá v prípade požitia psom vyvolá iba dávenie,“ vysvetlil s tým, že po jej uložení firma, ktorá realizuje profesionálnu deratizáciu, vykonáva kontrolu dier a následný zber uhynutých hlodavcov.



MČ evidovala problém s premnoženými potkanmi niekoľko rokov. Ako Lörinc povedal, situáciu dostali pod kontrolu vlani. „KVP bolo vykresľované ako sídlisko plné potkanov, boli ich tu desaťtisíce. Už minulý rok sme preto vyčlenili na núdzovú urgentnú deratizáciu trojnásobne viac peňazí, aby sme to dostali do normálu, čo sa aj podarilo. Ak však chceme túto situáciu udržať, musíme konať aj operatívne,“ dodal. Apeluje na to, aby obyvatelia nenechávali zvyšky jedla pri kontajneroch, keďže potkanom takto vytvárajú ideálne podmienky.



Vlani MČ realizovala deratizáciu dokopy sedemkrát. V tohtoročnom rozpočte MČ je na tento účel vyčlenených 7000 eur. Ide v poradí o druhú deratizáciu v tomto roku. Prvú uskutočnili v marci na základe pravidelného nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o celoplošnej deratizácii na území mesta Košice.