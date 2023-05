Na Sídlisku KVP pribudli street art plochy na trávenie voľného času

Košice 31. mája (TASR) - Tri nevyužívané betónové plochy vrátane basketbalového ihriska v lokalite na Starozagorskej ulici v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP obnovili. Pritiahnuť mladých ľudí by mali svojím street art dizajnom. Podľa hovorkyne MČ Ivany Palaiovej sa to darí už v prvých dňoch po ukončení prác. O takúto obnovu sa rozhodli po dobrých skúsenostiach z inej časti sídliska. Do obnovy investovali z rozpočtu MČ približne 16.000 eur.



Na basketbalovom ihrisku upravili povrch a opravili basketbalové koše. "Prostredníctvom spolupráce so street art umelcami sa z neatraktívnej betónovej plochy stalo dizajnové ihrisko. Celoplošná maľba láka ľudí už z okien svojich bytov. Naším cieľom bolo hlavne motivovať deti a mládež, aby trávili viac času vonku a so zaujímavými aktivitami a kamarátmi, bez mobilu v ruke," povedala vedúca oddelenia stratégie a rozvoja MČ Lucia Rácová.



Na ďalších dvoch betónových plochách pri ihrisku pribudol skákací číselný a abecedný panák, ako aj 3D kocka. "Plochy sú obnovené týždeň, no už teraz sa tu zdržiava veľa mladých a detí," dodala.



Vzhľadom na požiadavky občanov plánujú túto lokalitu doplniť aj o mobiliár. MČ sa chce zároveň uchádzať o dotáciu na oplotenie basketbalového ihriska.



Podobné dizajnové športovisko pribudlo vlani aj na Cottbuskej ulici. MČ chce v podobnej obnove verejných plôch pre deti a mládež pokračovať.