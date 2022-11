Na Sídlisku KVP pribudli štyri automatizované externé defibrilátory

Košice 4. novembra (TASR) - Štyri automatizované externé defibrilátory (AED) pribudli v uplynulom období v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP. Osadili ich v spolupráci s košickou záchrankou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MČ Ivana Palaiová.



Lokality boli vyberané tak, aby defibrilátor pribudol v každom obvode na Sídlisku KPV. "Umiestnené sú na Triede KVP v pasáži obchodného centra (OC), pri komunitnej kaviarni a OC na Hemerkovej a Cottbuskej ulici. MČ sa už dlhodobo snažila nájsť externé zdroje na ich osadenie, pretože aj takýmto spôsobom chcela prispieť k ochrane zdravia na miestach s väčšou koncentráciou ľudí," povedala.



Ako povedal Štefan Kertés zo Záchrannej služby Košice, prístroj má jednoduché ovládanie a zrozumiteľne inštruuje človeka, ktorý podáva prvú pomoc, ako má postupovať. "Externý defibrilátor je bezpečný a jednoduchý prístroj vyrobený na laické použitie. Známe je dokonca aj použitie deťmi. Záleží teda len na dvoch podmienkach - na odhodlaní zachrániť život a verejnej dostupnosti AED," uviedol.



Prístroj dokáže v prípade potreby a do príchodu zdravotníkov zachrániť ľudský život. Umiestnenie AED eviduje aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. V prípade nutnej potreby využitia defibrilátora je potrebné kontaktovať aj tiesňovú linku 155.



Cena jedného defibrilátora vrátane skrinky na uskladnenie je približne 2000 eur. MČ by ich podľa Palaiovej chcela postupne umiestňovať aj v ďalších lokalitách sídliska.