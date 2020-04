Košice-Sídlisko KVP v pondelok začne s rekonštrukciou komunikácií

Košice 19. apríla (TASR) – Mestská časť (MČ) Košice-Sídlisko KVP začína v pondelok 20. apríla s opravami vnútro-blokových komunikácií. Podľa Ivany Padovej z oddelenia stratégie a rozvoja miestneho úradu pôjde o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ciest za posledné roky za takmer 160.000 eur. Samospráva prosí vodičov o spoluprácu.



Opravy ucelených úsekov komunikácii namiesto plátania výtlkov považuje starosta MČ Košice-Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za hospodárnejšie riešenie. "Zo štatistík nám jednoznačne vyplýva, že z dlhodobej perspektívy je výhodnejšie realizovať opravy vo väčších celkoch a opracovať ucelené úseky," uviedol s tým, že cesty a chodníky na sídlisku majú viac ako 35 rokov a na mnohých miestach si vyžadujú generálnu opravu.



Mestská časť na komplexnú rekonštrukciu vybrala najkritickejšie úseky. Ide o Jasuschovu ulicu, Čordákovú ulicu popri OC Iskra, úsek pred garážami na Húskovej ulici a opraví sa aj cesta na Klimkovičovej ulici pred vchodmi č. 2 až 16. Spolu pôjde o viac ako 6000 metrov štvorcových komunikácií. Podľa Lörinca by všetky práce, v prípade priaznivého počasia, mali byť ukončené do ôsmich pracovných dní.



Samospráva v tejto súvislosti prosí o súčinnosť a pochopenie i vodičov. "Tam, kde sa nachádzajú parkovacie miesta blízko vozovky, bude potrebné a najmä nevyhnutné, aby motoristi svoje autá v čase od 8.00 do 18.00 h preparkovali," vysvetlil Lörinc. Doplnil, že vzhľadom na minuloročnú skúsenosť s nedisciplinovanými vodičmi bude pri rekonštrukčných prácach asistovať odťahová služba.