Na Sídlisku KVP v Košiciach začali s obnovou fontány a námestia

Košice 19. júna (TASR) - V košickej mestskej časti Sídlisko KVP začali so stavebnými prácami na revitalizácii fontány a priľahlého námestia medzi ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova. Mestská časť v uplynulých dňoch odovzdala stavenisko zhotoviteľovi. Projekt je financovaný z Programu Slovensko, celková alokácia predstavuje 3,7 milióna eur, z toho spolufinancovanie je osem percent.



Podľa samosprávy ide o doposiaľ najväčšiu investíciu do verejného priestoru v histórii tohto sídliska. Samotné stavebné práce boli vysúťažené za takmer 2,43 milióna eur s DPH a potrvajú približne 18 mesiacov. Ostatné súčasti projektu sú predmetom ďalších verejných súťaží. Predpokladané ukončenie projektu je podľa starostu Sídliska KVP Ladislava Lörinca koncom roka 2026. Miestna fontána bola už roky nefunkčná.



Cieľom je vytvoriť moderné multifunkčné námestie s dôrazom na ekologické riešenia, ktoré ponúkne priestor na oddych, kultúrne podujatia a stretávanie sa všetkých generácií obyvateľov. V rámci revitalizácie vznikne centrálne námestie s vodnou atrakciou, zrealizujú sa nové sadové úpravy, pribudne moderný mestský mobiliár, pódium, pobytové schody a inteligentné osvetlenie.



Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Ivana Palaiová, priestor bude plne bezbariérový, so signalizačnou dlažbou pre nevidiacich. Návrh okrem zelených plôch počíta aj s vodopriepustnými povrchmi, ktoré znižujú prehrievanie územia, ako aj podzemnými nádržami na zachytávanie dažďovej vody. Tá bude následne využívaná na zavlažovanie.



„Toto námestie bolo roky zabudnutým priestorom bez života. Teraz sa zmení na moderné, zelené a živé centrum sídliska - priestor, kde sa budú stretávať všetky generácie a konať rôzne podujatia,“ uviedol starosta Lörinc.



Zaujímavosťou je výskyt ropuchy zelenej v tejto lokalite. Na základe požiadaviek ochranárov vybudovali pri miestnom úrade nové jazierko - reprodukčnú plochu s úkrytmi. Do jazierka premiestnili približne 400 žubrienok v rôznych štádiách vývoja. Prvá fáza odchytu ropúch prebehla už v roku 2024, ďalšie odchyty sa uskutočnili v tomto roku. Odchytené ropuchy dočasne umiestnili v Zoo Košice. Po ukončení stavebných prác v rámci revitalizácie je plánovaný ich návrat do biojazierka, ktoré bude súčasťou revitalizovaného územia.



„Projekt je unikátny v tom, že v sebe spája kvalitnú architektúru, ekologické riešenia a komunitné potreby. Rešpektujeme miestnu biodiverzitu a postupujeme v súlade s odporúčaniami Štátnej ochrany prírody SR,“ skonštatoval Lörinc.



Z dôvodu začiatku stavebných prác budú platiť viaceré obmedzenia. Námestie pri fontáne je úplne uzavreté a medzi ulicami Čordákova, Zombova a Bauerova je osadené oplotenie s vyznačenými obchádzkovými trasami. „Veríme, že obyvatelia KVP chápu dočasné obmedzenia, ktoré sú nevyhnutné najmä z dôvodu bezpečnosti,“ uviedol za zhotoviteľa predseda predstavenstva spoločnosti DAG Slovakia Tomáš Saloky.



Projekt získal podporu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vedúca Regionálneho centra MIRRI Košice Petra Zahumenská zvýraznila podporu iniciatív, ktoré spájajú ekologické riešenia a zároveň posilňujú komunitný život.