Na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom začali stavať nový park
Projekt má za cieľ revitalizáciu a tvorbu sídelnej aj líniovej zelene. Zahŕňa spolu päť stavebných objektov.
Autor TASR
Humenné 8. septembra (TASR) - Mesto začalo s realizáciou projektu Zelená a modrá infraštruktúra, ktorý zahŕňa obnovu zelených plôch, rekonštrukciu fontány a vybudovanie novej pochôdznej fontány. Súčasťou je aj nový park na Sídlisku pod Sokolejom. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, prebiehajú zemné práce a výkopy na telesá chodníkov a komunikácií pre peších.
„Vykopané sú tiež ryhy pre rozvody elektroinštalácie a uzemnenia verejného osvetlenia. Nasledovať bude realizácia podkladových vrstiev chodníkov a montáž obrubníkov,“ doplnil Škuba. Park bude členený na oddychové a prírodné zóny, s centrálnym oválnym chodníkom, mokraďou, so zelenou mohylou, stromovou alejou, s piknikovým priestorom a detským ihriskom. V severnej časti sa zachová brezový háj, západný okraj doplní spevnený chodník smerujúci k centru sídliska. Súčasťou projektu je aj mobiliár a osvetlenie.
Projekt má za cieľ revitalizáciu a tvorbu sídelnej aj líniovej zelene. Zahŕňa spolu päť stavebných objektov. V rámci celého projektu prejdú zmenou viaceré verejné priestranstvá v Humennom v hodnote takmer 1,461 milióna eur. Stavenisko bolo oficiálne odovzdané v júli. Väčšinu nákladov financuje samospráva z Programu Slovensko, osem percent pokryje mesto zo svojho rozpočtu.
