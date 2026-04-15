Na sídlisku Podbreziny v L. Mikuláši pribudne prvé parkúrové ihrisko
Parkúrové ihrisko zložené z rôznych prekážok, ako sú betónové bloky, oceľové rúry, hrazdy, múriky a plošiny poslúži na nácvik skokov, lezenia, šplhania či balansovania.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 15. apríla (TASR) - Na najväčšom liptovskomikulášskom sídlisku Podbreziny pribudne prvé parkúrové ihrisko v meste. Vnútroblok na Lipovej ulici ponúkne po revitalizácii okrem moderného parkúrového ihriska aj priestor pre deti na hranie a pre seniorov podmienky pre relax a oddych. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, práce sa začnú ešte tento mesiac.
„Prinášame moderný verejný priestor pre všetky generácie s vysokou pridanou hodnotou, pričom efektívne narábame s financiami. Na realizáciu projektu sme získali nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer 297.000 eur. Vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa sa nám zároveň podarilo znížiť cenu na približne 225.000 eur, pričom spoluúčasť mesta predstavuje len osem percent z celkových výdavkov,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Parkúrové ihrisko zložené z rôznych prekážok, ako sú betónové bloky, oceľové rúry, hrazdy, múriky a plošiny poslúži na nácvik skokov, lezenia, šplhania či balansovania. Povrch pod prekážkami bude tlmiť nárazy, aby sa minimalizovalo riziko zranenia. Poslúži nielen ľuďom, ktorí sa venujú parkúru, ale aj širokej verejnosti na zlepšenie fyzickej sily a obratnosti.
Projekt zahŕňa aj komplexnú obnovu zelene medzi ulicami Lipová, Morušová a Pod slivkou, kde pribudnú nové stromy, kríky, trvalkové záhony aj trávnik. „Dôležitou súčasťou projektu sú aj vodozádržné opatrenia. Dažďovú vodu zo striech bytových domov budeme zachytávať v retenčných a vsakovacích prvkoch, vďaka čomu sa prirodzene vráti do prostredia a nie do kanalizácie ako v súčasnosti,“ doplnil primátor. Priestor doplní detské ihrisko, oddychová zóna, mlatové a dláždené chodníky, lavičky, odpadkové koše aj stojany na bicykle. Projekt má byť dokončený v septembri.
