Na sídlisku Sekier vo Zvolene pribudli polopodzemné kontajnery

Zvolen 21. decembra (TASR) - Na zvolenskom sídlisku Sekier pribudli polopodzemné kontajnery. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Zvolena Martina Svatuška s tým, že využívať ich môžu obyvatelia Ulice Jána Poničana a blízkeho okolia.



Ako uviedol primátor mesta Vladimír Maňka, štyri nádoby na zmesový odpad a päť na triedené zložky spolu vyzbierajú 43 kubických metrov odpadu. "S väčšou kapacitou sa spája aj nižšia frekvencia ich vývozu. Ľudia tak budú o to menej trpieť hlukom smetiarskych áut," objasnil. Dodal, že mesto tým minimalizuje aj možnosť prípadných dopravných kolízií s veľkými smetiarskymi vozidlami. Kontajnery v sebe nesú aj moderné technológie. "Každý obsahuje senzor plnosti. Dispečer tak môže poslať auto až vtedy, keď systém signalizuje, že nádoba sa už zapĺňa," spomenul Maňka.



Podľa hovorcu si Zvolenčania tento systém zberu odpadu obľúbili. Samospráva eviduje žiadosti o umiestnenie podobných košov zo všetkých častí mesta. Budovanie takýchto kontajnerov má však niekoľko obmedzení. "Môžu stáť iba na pozemku mesta a nesmú na nich byť umiestnené inžinierske siete. Miesto zároveň musí byť dostupné pre príjazd techniky," vysvetľuje referentka pre odpadové hospodárstvo Beáta Slamková. Kontajnery sú na Ulici Jána Poničana od polovice decembra.



Veľkokapacitné kontajnery sú čiastočne zabudované v zemi, pričom sú zostrojené tak, že zabraňujú spätnému výberu odpadu. V jednom koši je zhutnený odpad a umiestnením pod zemou sa znižuje intenzita jeho biologického rozkladu spojeného so zápachom. Vyprázdňujú sa zospodu, vďaka čomu ostáva otvor pre vhadzovanie čistý. Ich hĺbka znemožňuje opätovné vyhadzovanie odpadu, a tak v okolí nevzniká neporiadok.



Vo Zvolene od nového roka opäť upravia poplatok za odpad, vyšší bude o osem eur za rok. Vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Zuzana Hrešová poznamenala, že mesto doplácalo za odpad 400.000 eur ročne. "V súčasnosti, keď sme poplatok za odpad zvýšili, malo by to byť 150.000 eur," vyhlásila.