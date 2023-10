Na sídlisku Sekier vo Zvolene vytvárajú tradíciu Halloween párty

Zvolen 29. októbra (TASR) - Halloween, ako americký sviatok, konaný v predvečer kresťanského Sviatku všetkých svätých, nachádza čoraz častejšie miesto aj na Slovensku. Ľudia ho tu organizujú najmä pre pobavenie svoje a svojich detí. Zorganizovať si vlastný Halloween a priblížiť ho verejnosti ako nový prvok kultúry, sa v sobotu (28. 10.) večer rozhodli aj na jednej z ulíc zvolenského sídliska Sekier.



"Usporiadať aspoň na našej ulici niečo nové, spojené so strašením a prvkami mystiky, sme sa v tento jesenný čas rozhodli už pred štyrmi rokmi," povedala TASR jedna z organizátoriek sekierskeho Halloweenu Silvia Krivošíková.



V minulých rokoch akciu síce narušila pandémia nového koronavírusu, s o to väčšou snahou sa do organizovania pustili tento rok. "Spolu so sestrou Luciou sme povymetali všetky možné obchody a vyzdobili sme dvor a záhradu a aspoň časť našej ulice," priblížila. Na ulici tak pribudli siete pavučín s pavúkmi, vyrezávané tekvice a iné "strašidelné" rekvizity viažuce sa k tomuto sviatku.



Podmienkou účasti bolo prísť na párty v halloweenskom kostýme, alebo aspoň byť strašidelne nalíčený. Podujatie si už nachádza aj prvých verných, keď ho opätovne navštívilo hneď niekoľko desiatok ľudí.