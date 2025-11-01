< sekcia Regióny
Na sídlisku Solinky v Žiline začali platiť nové pravidlá parkovania
Žilina 1. novembra (TASR) - Žilina rozšírila regulované parkovanie na sídlisku Solinky, kde v sobotu začali platiť nové pravidlá parkovania. V záujme plynulého prechodu sa radnica rozhodla vodičov počas prvého mesiaca upozorňovať na nesprávne parkovanie nálepkou na vozidle. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, cieľom prechodného obdobia je dopriať obyvateľom sídliska čas na osvojenie si nového systému. Po jeho uplynutí sa začne riadna kontrola aj s udeľovaním pokút.
Podľa samosprávy ide o nevyhnutný krok k riešeniu dlhodobých problémov s nedostatkom parkovacích miest, ktorý má priniesť viac poriadku, bezpečnosti a spravodlivosti pre všetkých obyvateľov. „Regulácia bude platiť počas vyhradených hodín od 17.00 do 7.00 h, teda v čase, keď býva najväčší problém nájsť voľné miesto. Počas víkendov a štátnych sviatkov bude možné odstaviť vozidlo bezplatne,“ uviedla hovorkyňa.
Na vstupoch do sídliska je osadené zvislé dopravné značenie s informáciou o parkovacej zóne. Vodiči svoje autá môžu nechať len na riadne vyznačených miestach, v opačnom prípade ich bude riešiť mestská polícia ako porušenie pravidiel cestnej premávky.
Držitelia parkovacieho preukazu ŤZP získavajú po novom aj 50-percentnú zľavu na parkovací lístok. „Zľava na parkovacie karty pre túto skupinu už bola v systéme zavedená skôr, teraz sa však rozširuje aj na krátkodobé parkovanie,“ spresnila Ondrášová.
Regulované parkovanie chce mesto postupne zaviesť aj na ďalšie sídliská. Aktuálne podniká kroky na Hlinách V, VI a VII, kde dopĺňa nové parkovacie miesta. „S cieľom zlepšiť parkovanie na najvyťaženejších žilinských sídliskách pokračujeme aj v rámci projektu Optimalizácia statickej dopravy. Nové parkovacie plochy v počte až 284 pribudnú na sídliskách Hliny a Bôrik,“ doplnil primátor Žiliny Peter Fiabáne.
