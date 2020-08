Na sídlisku Šváby v Prešove môžu ľudia využívať bezbariérovú rampu

Prešov 5. augusta (TASR) – Obyvatelia prešovského sídliska Šváby môžu v areáli nákupného strediska na Švábskej ulici využívať novú bezbariérovú rampu, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné kritériá. Radnica ju dala postaviť po tom, ako sa v januári časť pôvodnej 30-ročnej rampy zrútila. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Stavebné práve pozostávali zo zbúrania pôvodnej nadzemnej časti rampy vrátane nosnej steny a z vybudovania novej železobetónovej steny a konzolových častí, ktoré tvoria novú rampu.



"Nová bezbariérová rampa je postavená s ohľadom na bezpečnosť všetkých prechádzajúcich ľudí, najmä občanov so zdravotným znevýhodnením či mamičiek s deťmi. Keďže sa mesto neustále snaží skvalitňovať život občanov na sídliskách prostredníctvom zveľaďovania verejných priestranstiev, namiesto čiastkovej opravy sme pristúpili ku kompletnej výstavbe novej rampy, ktorá bude, verím, slúžiť dlhé roky k spokojnosti všetkých obyvateľov tejto lokality," uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová.



Nová bezbariérová rampa je zhotovená zo železobetónových trámov a pre vyššiu bezpečnosť chodcov na nej pribudlo aj nové zábradlie z konštrukčnej profilovanej ocele. Bezbariérovú plošinu so zábradlím realizovala spoločnosť GMT development. Celkové náklady na výstavbu predstavujú 91.743,06 eura vrátane DPH.



K zrúteniu časti bezbariérovej plošiny so zábradlím v areáli nákupného strediska na sídlisku Šváby došlo 23. januára večer. Hlavnou príčinou zrútenia oceľového zábradlia bolo nedostatočné kotvenie oceľových platničiek do betónu, teda konštrukčná chyba. Na mieste zrútenia plošiny sa nikto nezranil.