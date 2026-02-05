< sekcia Regióny
Na sídlisku Vlčince v Žiline vzniká vďaka eurofondom nový mestský park
Nový mestský park vznikne na území, ktoré je napriek svojmu potenciálu málo využívané.
Autor TASR
Žilina 5. februára (TASR) - Na žilinskom sídlisku Vlčince sa začali prvé práce na budovaní nového zeleného parku. Medzi ulicami Košická a Obežná vznikne nový priestor s bohatou zeleňou, oddychovými zónami a miestom na venčenie psov. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, na investíciu za viac ako 776.000 eur využije radnica eurofondové financie z Operačného programu Slovensko.
Nový mestský park vznikne na území, ktoré je napriek svojmu potenciálu málo využívané. „Realizácia projektu by mala vyriešiť nedostatok zelene s vysokou biodiverzitou, nízku estetickú hodnotu priestoru aj chýbajúce možnosti pre trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií,“ priblížila Ondrášová.
Projekt je súčasne navrhnutý tak, aby reagoval aj na klimatické výzvy, ktorým mesto Žilina čelí. „K hlavným opatreniam patrí zlepšenie schopnosti územia zadržiavať zrážkovú vodu a zmierňovať prehrievanie prostredia počas horúcich dní. Trávnaté plochy, výsadba stromov a priepustné povrchy chodníkov zabezpečia, aby dažďová voda prirodzene vsiakla do pôdy namiesto odtekania do kanalizácie,“ poznamenala hovorkyňa mesta.
Doplnila, že v rámci nového parku vzniknú mlatové chodníky, nové spevnené plochy pre pohyb a oddych, pribudne moderný mobiliár aj nové herné prvky pre deti. Majitelia psov budú na ich venčenie môcť využívať oplotenú zónu. „Vďaka rozdeleniu na jednotlivé časti podľa spôsobu využitia si v parku oddýchnu všetci návštevníci bez vzájomného rušenia,“ uzavrela Ondrášová.
