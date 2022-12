Na Silvestra rieši mestská polícia pyrotechniku, zranenia i požiare

Bratislava 30. decembra (TASR) – Mestskí policajti v Bratislave sa nezastavia ani počas Silvestra a osláv príchodu nového roka. Pri zvýšených hliadkach sa zameriavajú najmä na preventívnu činnosť, riešia však aj nedovolenú pyrotechniku, menšie požiare i zranených ľudí či nepovolenú konzumáciu alkoholu a rušenie nočného pokoja. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.



"V Bratislave platí celoročný zákaz používania hlučnej pyrotechniky - kategórie F2 a F3. Detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika zostáva povolená," pripomína Borko.



Napriek tomu sú počas silvestrovských služieb časté telefonáty práve v súvislosti s pyrotechnikou. Vlani ich bolo hlásených 62, pred dvoma rokmi 59. Ničím nezvyčajným nie sú podľa neho ani prípady zranených ľudí najmä nesprávnym manipulovaním s pyrotechnikou či menšie požiare. Policajti tak musia často spolupracovať s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci i hasičmi.



"V poslednom roku to bol prípad na Námestí republiky v Petržalke, kde sa od petárd chytil vianočný stromček. Rovnako sme museli zasahovať aj pri požiari objektu na Ulici svornosti v Podunajských Biskupiciach," približuje Borko.



Policajné hliadky sa nezameriavajú len na ulice mesta, ale aj rekreačné oblasti či napríklad okolie zoologickej záhrady. Zábavná pyrotechnika totiž môže zvieratá vystrašiť natoľko, že môžu ublížiť samy sebe, prípadne spôsobiť materiálne škody. V blízkosti sa nachádza taktiež útulok Slobody zvierat i stanica kynológie mestskej polície. V rekreačných oblastiach, napríklad v lokalitách Kamzík či Partizánska lúka, môžu zasa ľudia odpaľovaním pyrotechniky ohroziť lesnú zver.



V blokovom konaní môže mestská polícia riešiť priestupcu priamo na mieste, teda ak ho pristihne pri čine, v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) pokutou do výšky 33 eur. V rámci správneho konania, teda napríklad ak priestupca odmietne pokutu zaplatiť, môže dostať pokutu do výšky 500 eur.



Okrem posilňovania hliadok v teréne posilňuje mestská polícia aj výkon v jej operačnom a kamerovom stredisku. "Záznamy z kamier slúžia nielen na rýchlejšie a efektívnejšie zásahy, ale môžu byť použité aj ako dôkazový materiál v prípade spáchania priestupku alebo trestného činu," poznamenal Borko.