Na Silvestra si môžu ľudia zakorčuľovať, plaváreň zostane zatvorená

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) – Krytá plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici ako aj zimný štadión budú mať počas novoročných sviatočných dní upravené otváracie hodiny.



Ako informuje samospráva na sociálnej sieti, plaváreň bude na prelome rokov 31. decembra, 1. a 2. januára zatvorená. Počas sviatku Troch kráľov 6. januára si ľudia môžu prísť zaplávať od 11.00 do 21.00 hod.



Zimný štadión je verejnosti prístupný aj na Silvestra, v čase od 12.00 do 13.30 hod. Zatvorený bude 4., 6. a 8. januára. V ostatné dni je ľadová plocha pre korčuliarov k dispozícii od 17.00 do 18.30 hod. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webových stránkach oboch športovísk.