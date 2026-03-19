Na simuláciu EP prišlo vyše 160 študentov, podujatie otvoril J. Blanár
Rokujú o európskej obrane.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa vo štvrtok začal tretí ročník simulácie rokovania Európskeho parlamentu (EP) s názvom SimEP26. Na rokovaní sa zúčastňuje vyše 160 študentov z viacerých európskych univerzít, rozdelení do frakcií budú počas dvoch dní diskutovať o európskej obrane. Pre TASR to uviedol Martin Demčák, predseda mimovládnej študentskej organizácie EDUmacy, ktorá podujatie organizuje.
„Cieľom simulácie je poskytnúť študentom praktický náhľad do toho, čo sa naozaj deje v európskej politike. Chceme im dať možnosť rokovať, vyjednávať, vyskúšať si prácu vo výboroch či medzifrakčné rokovania,“ priblížil Demčák. Témou aktuálneho ročníka podujatia je európska obranná politika, konkrétne iniciatíva Readiness 2030, ktorá predstavuje komplexný balík legislatívnych opatrení na zvýšenie vojenských kapacít a pripravenosti Európskej únie (EÚ) na prípadný konflikt. Organizátori simulácie tak reagujú na dianie z ostatného obdobia, či už pokračujúcu vojnu na Ukrajine, konflikt v pásme Gazy alebo najnovšie udalosti v Iráne.
Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Vo svojom príhovore pripomenul, že EÚ vznikla v reakcii na dve svetové vojny a jej podstatou je vzájomná spolupráca, ocenil i výber témy pre tohtoročné simulované rokovanie študentov. „Práve sa nachádzame v štádiu, keď je EÚ aj naša bezpečnostná stratégia na križovatke. Čelíme obrovskej erózii medzinárodného práva, kde predovšetkým veľmoci, ktoré sú zastúpené v Bezpečnostnej rade OSN, nerešpektujú medzinárodné a humanitárne právo,“ skonštatoval Blanár.
Na simulácii rokovania EP sa v Banskej Bystrici zúčastňuje vyše 160 študentov medzinárodných vzťahov, politológie, diplomacie, práva či ekonomiky z rôznych európskych univerzít. Okrem slovenských študentov ide aj o zahraničných hostí z Česka, Dánska či Poľska. Študenti si sami zvolili frakciu, ktorú chcú v parlamente zastupovať a počas dvoch dní budú pracovať ako európski politici.
„Prvý deň je na pláne hlavne rokovanie v piatich tematických výboroch, kde budú poslanci rokovať o podobe finálnych návrhov a legislatívy, ktorú sme im predložili ako simulovaná Európska komisia. Následne sa stretneme v aule, kde sa preberie, čo sa podarilo vyrokovať,“ priblížil Demčák s tým, že simulované rokovanie EP bude pokračovať aj v piatok (20. 3.), keď je na programe finálne hlasovanie či panelové diskusie s odborníkmi.
Podujatie má podľa organizátorov prispieť k rozvoju kritického myslenia a argumentačných schopností, ale tiež prehĺbiť povedomie o fungovaní EÚ. Prostredníctvom študentov chcú organizátori význam európskej spolupráce preniesť aj k staršej generácii. „Mladá generácia má väčší prístup k informáciám ako kedykoľvek predtým, ľahšie sa vie učiť, ľahšie vie rozoznávať hrozby, je dokonalým nástrojom toho, ako to rozšíriť medzi rodičov a medzi staršiu generáciu. Ak im ponúkneme autentické pravdivé informácie, ak si to zažijú na vlastnej koži, budú lepšie vedieť opísať to, čo sa v EÚ naozaj deje, tie procesy, ktoré sú často komplikované a nevysvetľované,“ vysvetlil Demčák.
